گردشگری صنعتی ایجاد شود/ مازندران مسیر مسافرگردی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه اولین جشنواره رسانه‌ای خزر با محوریت مدیریت شهری و گردشگری در چالوس با محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل بر لزوم حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین تاکید کرد.

وی با گرامیداشت روز مازندران گفت: یکی از ملزومات کار رسانه‌ای این است که تمدن مازندران را بیشتر و بهتر به نسل جدید بشناسانیم زیرا مازندران دارای تمدن بزرگی است و مردم متمدن استان، اولین حکومت علویان را شکل دادند.

وی با اظهار اینکه مازندران علما بزرگی را در خود جای داده است، گفت: می‌توانیم در همه حوزه‌ها در سطح ملی حرفی برای گفتن داشته باشیم و اگر بخواهیم مازندران را آن طور که هست معرفی کنیم باید از ظرفیت‌های مختلف بهره بریم.

استاندار مازندران جشنواره رسانه‌ای خزر را یک رویداد عظیم ملی دانست و گفت: شهرهای ساحلی مازندران دارای پتانسیل‌های مناسبی برای توسعه گردشگری است و به علت ضعف‌های مدیریتی، عدم یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه‌های شهری، کمبود امکانات دسترسی و اطلاع رسانی، گردشگری مازندران به خوبی معرفی نشده است.

مازندران بهره‌ای از گردشگری نبرده است

وی با اظهار اینکه سالانه حدود ۴۰ میلیون جمعیت در استان تردد دارند و این استان از گردشگری بهره نبرده است، گفت: توسعه گردشگری شهری آثار متعددی را به همراه دارد و هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ‌تر باشد و از طریق رسانه به معرفی امکانات و جاذبه‌های شهری بپردازد، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه پایدار شهری بیشتر می‌شود.

حسینی پور گفت: حفظ نوار ساحلی و توسعه گردشگری ساحلی خزر با الگوهای زیست محیطی و ارتباطات رسانه‌ای با کشورهای حاشیه خزر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به غفلت تاریخی در معرفی استان به کشورهای حاشیه و همسایه از جاده چالوس به عنوان مسیر گردشگری یاد کرد و گفت: متأسفانه نتوانستیم زیرساخت‌های جاده چالوس را به گردشگران معرفی کنیم.

وی ارتقای سطح کیفی خبر و اطلاع رسانی در حوزه گردشگری را از نیازهای استان مازندران برشمرد و گفت: هنوز کار حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ای برای گردشگری انجام نشده است.

حسینی پور ایجاد گردشگری صنعتی را از برنامه‌های مهم در استان بیان کرد و گفت: سطح گردشگری طبق دستور رئیس جمهور با کشورهای همسایه باید ارتقا یابد از این رو روادید برای گردشگری جمعی بین ما و روسیه برداشته شده است.

وی بر لزوم ایجاد کارگروه تخصصی در حوزه شهری و گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: مازندران هنوز مسیر گردشگری نشد و مسیر مسافرگردی است.