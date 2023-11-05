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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

استاندار مازندران:

گردشگری صنعتی ایجاد شود/ مازندران مسیر مسافرگردی

گردشگری صنعتی ایجاد شود/ مازندران مسیر مسافرگردی

چالوس- استاندار مازندران با بیان این که غفلت بزرگی در معرفی استان به کشورهای مختلف و همسایه داشتیم، گفت: ایجاد گردشگری صنعتی از برنامه های مهم در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه اولین جشنواره رسانه‌ای خزر با محوریت مدیریت شهری و گردشگری در چالوس با محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل بر لزوم حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین تاکید کرد.

وی با گرامیداشت روز مازندران گفت: یکی از ملزومات کار رسانه‌ای این است که تمدن مازندران را بیشتر و بهتر به نسل جدید بشناسانیم زیرا مازندران دارای تمدن بزرگی است و مردم متمدن استان، اولین حکومت علویان را شکل دادند.

وی با اظهار اینکه مازندران علما بزرگی را در خود جای داده است، گفت: می‌توانیم در همه حوزه‌ها در سطح ملی حرفی برای گفتن داشته باشیم و اگر بخواهیم مازندران را آن طور که هست معرفی کنیم باید از ظرفیت‌های مختلف بهره بریم.

استاندار مازندران جشنواره رسانه‌ای خزر را یک رویداد عظیم ملی دانست و گفت: شهرهای ساحلی مازندران دارای پتانسیل‌های مناسبی برای توسعه گردشگری است و به علت ضعف‌های مدیریتی، عدم یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه‌های شهری، کمبود امکانات دسترسی و اطلاع رسانی، گردشگری مازندران به خوبی معرفی نشده است.

مازندران بهره‌ای از گردشگری نبرده است

وی با اظهار اینکه سالانه حدود ۴۰ میلیون جمعیت در استان تردد دارند و این استان از گردشگری بهره نبرده است، گفت: توسعه گردشگری شهری آثار متعددی را به همراه دارد و هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ‌تر باشد و از طریق رسانه به معرفی امکانات و جاذبه‌های شهری بپردازد، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه پایدار شهری بیشتر می‌شود.

حسینی پور گفت: حفظ نوار ساحلی و توسعه گردشگری ساحلی خزر با الگوهای زیست محیطی و ارتباطات رسانه‌ای با کشورهای حاشیه خزر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به غفلت تاریخی در معرفی استان به کشورهای حاشیه و همسایه از جاده چالوس به عنوان مسیر گردشگری یاد کرد و گفت: متأسفانه نتوانستیم زیرساخت‌های جاده چالوس را به گردشگران معرفی کنیم.

وی ارتقای سطح کیفی خبر و اطلاع رسانی در حوزه گردشگری را از نیازهای استان مازندران برشمرد و گفت: هنوز کار حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ای برای گردشگری انجام نشده است.

حسینی پور ایجاد گردشگری صنعتی را از برنامه‌های مهم در استان بیان کرد و گفت: سطح گردشگری طبق دستور رئیس جمهور با کشورهای همسایه باید ارتقا یابد از این رو روادید برای گردشگری جمعی بین ما و روسیه برداشته شده است.

وی بر لزوم ایجاد کارگروه تخصصی در حوزه شهری و گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: مازندران هنوز مسیر گردشگری نشد و مسیر مسافرگردی است.

کد مطلب 5931314

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