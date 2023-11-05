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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۲

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد؛

مراجعه ۲۵ هزار کودک زیر ۱۲ سال به بیمارستان‌های خوزستان

مراجعه ۲۵ هزار کودک زیر ۱۲ سال به بیمارستان‌های خوزستان

اهواز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: سال گذشته و در بازه زمانی یک ماه، ۲۵ هزار کودک زیر ۱۲ سال با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان مراجعه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی عصر امروز یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان خوزستان با ابراز نگرانی از مراجعه کودکان زیر ۱۲ سال با عارضه تنفسی به بیمارستان‌های استان بیان کرد: مراجعه بیماران دچار عارضه تنفسی از اواخر شهریورماه امسال در خوزستان روند صعودی یافت که در ۲ هفته اخیر آمار مراجعان ثابت مانده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته و در بازه زمانی یک ماه، ۲۵ هزار کودک زیر ۱۲ سال با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان مراجعه کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: مراجعه این تعداد کودک به بیمارستان‌های استان بار سنگینی را بر کادر درمان وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال در زمان پیک مراجعه بیماران تنفسی، بخش اطفال تمام بیمارستان‌های استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند، افزود: بیمارستان‌های گلستان، سینا و علامه کرمی اهواز پذیرش این بیماران را پشتیبانی می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در یکسال اخیر ۵۰۰ میلیارد ریال تجهیزات برای بخش اطفال بیمارستان‌های استان خریداری شد.

کد مطلب 5931324

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    نظرات

    • IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      37 0
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      چرا شهرهای دیگه با کمی آلودگی تعطیل میکنن ولی از موقعی که استاندار جدید اومد مثل اینکه جون بچه ها واسشون مهم نیست مگه آلوده تر از هوای خوزستان هم داریم؟
    • امیر IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      13 1
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      بیمارستانهای دولتی اهواز همیشه شلوغ وازدحام زیادهست ظرفیت بیمارستانهای دولتی در اهواز نسبت به جمعیت زیادمردم اهواز و شهرستانهای نزدیک اهواز خیلی کم هست اگه کسی بیمار داشته باشه باید بیست وچهار ساعت منتظر بمونه تابیمار مرخص کنن تخت گیرش بیاد
      • ناشناس IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        0 0
        سلام ، کاملا درست می فرمایید ماه گذشته من بیمارستان گلستان اهواز بستری شدم سه روز تو اورژانس موندم تا تخت خالی گیر اومد به بخش منتقل شدم
    • باران ES ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      24 1
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      هوای اهواز بسیار آلوده ست
    • س IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      12 1
      پاسخ
      دختر من 13 سالشه اسمی هم هست چرا بااین هوا مدارسوتعطیل نمیکنن ازروز 4 شنبه که بااین هوا رفت مدرسه درگیرشد تا الان که دوشنبست واقعا چرا حتی هزینه دوا دکترش برامون مقدور نیست شما که کاری ازدستتون برام برنمیاد نمک به زخممون نپاشیدحداقل موقی الودگی هوا مدارسو تعطیل کنید نه بیمه نه حقوق بمیریم بهتره دیگه
    • مهرداد US ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      10 1
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      وقتی هواشناسی اعلام میکنه هوادروضعیت قرمزقراردارد،چرامدارس ودانشگاهاراتعطیل نمیکنید.الان هوا الوده،و،ویروس کرونادرسطح جامعه داره میچرخه،چراتعطیل نمیکنید؟
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      4 0
      پاسخ
      خفه شدیم از این دود و هوای الوده اهواز و کل خوزستان چرا تعطیل نمیکنن مدارس رو حداقل فقط مدارس رو تعطیل کنید بذاریددصنعتیها و بانکها کار کنن

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