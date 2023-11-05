به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی عصر امروز یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان خوزستان با ابراز نگرانی از مراجعه کودکان زیر ۱۲ سال با عارضه تنفسی به بیمارستان‌های استان بیان کرد: مراجعه بیماران دچار عارضه تنفسی از اواخر شهریورماه امسال در خوزستان روند صعودی یافت که در ۲ هفته اخیر آمار مراجعان ثابت مانده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته و در بازه زمانی یک ماه، ۲۵ هزار کودک زیر ۱۲ سال با مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان مراجعه کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: مراجعه این تعداد کودک به بیمارستان‌های استان بار سنگینی را بر کادر درمان وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال در زمان پیک مراجعه بیماران تنفسی، بخش اطفال تمام بیمارستان‌های استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند، افزود: بیمارستان‌های گلستان، سینا و علامه کرمی اهواز پذیرش این بیماران را پشتیبانی می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در یکسال اخیر ۵۰۰ میلیارد ریال تجهیزات برای بخش اطفال بیمارستان‌های استان خریداری شد.