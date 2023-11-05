به گزارش خبرگزاری مهر، سیدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور در برنامه «صف اول»، گفت: امروز از ساعت ۸ صبح ثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان آغاز شد و این ثبتنام به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت و داوطلبان یا نمایندگانشان باید به صورت حضوری ثبتنام کنند.
وی افزود: ۳۷ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان تا این لحظه ثبتنام کردهاند که نسبت به دوره قبل در روز نخست ۱۰ نفر اضافه شدهاند.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در قانون آمده که آئیننامه مجلس خبرگان رهبری را خودِ مجلس خبرگان مصوب میکند. در گذشته هیأت اجرایی انتخابات خبرگان از هیأت اجرایی مجلس شورای اسلامی مجزا بوده که همزمان این دو انتخابات برگزار میشوند و برای آنکه انسجام بهتری پیدا کند، پیشنهادی به دوره قبلی مجلس خبرگان ارائه و مصوب شد که هیأتهای اجرایی در حوزههای انتخابیه و کشور مشترک باشد.
شاهچراغی گفت: قانون انتخابات جدید و تغییراتی نسبت به قانون قبلی ایجاد شده است. مثل پیش ثبتنام که برای مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و مثل ثبتنام الکترونیکی و غیر حضوری، این موارد در قانون جدید آمده است.
وی اظهار کرد: بعد از پیش ثبتنام، داوطلبان مجلس شورای اسلامی ۶ دستگاه باید به تطبیق مدارک داوطلبان پاسخ میدادند و براساس قانون کسانی که ناقص پاسخ داده بودند، یا مدارکشان مطابق قانون منطبق نشده بود، میتوانستند اعتراض کنند و وقتی در سامانه پذیرفته میشد، دوباره به مراکزی که پاسخ داده بودند، بازگشت داده میشد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مرحله دوم ثبتنام اصلی انجام گرفت که تا سوم آبان ادامه داشت، سپس ثبتنام مراجع استعلامکننده ۱۰ روز فرصت دارند که پاسخ استعلام داوطلبان را بدهند.
شاهچراغی بیان داشت: در قانون جدید، برای آنکه دقت بیشتری شود و به جهت اینکه تعداد افراد ثبتنامکننده نسبت به دوره قبل افزایش داشته است، ۵۰ روز برای هیأت نظارت مرکزی و یک ماه برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده تا صلاحیت داوطلبان را بررسی کنند.
وی ادامه داد: برای مجلس شورای اسلامی آخرین مرجعی که میتواند احراز یا عدم احراز را اعلام کند، شورای نگهبان است. در مجلس خبرگان رهبری برابر قانون کسانی که داوطلب میشوند، باید اجتهادشان تأیید شود و باید در آزمون شرکت کنند، مگر کسانی که اجتهادشان توسط مقام معظم رهبری تأیید شده باشد، داوطلبی که در آزمون مجلس خبرگان قبول شد، فقهای شورای نگهبان باید اصل لیست کسانی که شرکت کردهاند را تأیید کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور، گفت: شرایط داوطلبان ثبتنامکننده در مجلس خبرگان رهبری آن است که حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند، داوطلبانی که مدرک سطح ۴ حوزه علمیه را داشته باشند میتوانند در آزمون شرکت کنند و آزمون را نیز فقهای شورای نگهبان برگزار میکنند که به صورت کتبی و شفاهی است.
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