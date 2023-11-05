بدون مماشات با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می کنیم

به گزارش‌خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیرمجاز با موضوع بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بع از ظهر یکشنبه به ریاست غلامرضا شهبازی فرماندار صحنه و با حضور دادستان شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت ساخت و سازهای اصولی و فنی خواستار تشکیل اکیپ‌های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات با محوریت دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی برای برخورد جدی و قانونی با متخلفین حوزه ساخت وسازهای غیرمجاز هستیم.

فرماندار شهرستان صحنه همچنین همکاری و هماهنگی مضاعف بین دستگاه‌ها را برای مقابله با ساخت و سازها بسیار مؤثر دانست و عنوان کرد: هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی دستگاه‌های ذی ربط مورد پذیرش نخواهد بود.

شاماری دادستان عمومی شهرستان صحنه گفت: با توجه به افزایش بی رویه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان و سودجویی برخی دلالان و برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز با همه متخلفین در این حوزه به صورت جدی برخورد خواهد شد.

دادستان شهرستان صحنه هر گونه کوتاهی مدیران در این خصوص را مصداق ترک فعل در این موضوع عنوان کردند.