به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش سمنان از اجرای طرح سفیران آزمایشگاه‌های استان خبر داد و تاکید کرد: دانش آموزان در این طرح زیر نظر اساتید مجرب پژوهش سرا به صورت عملی آزمایش‌ها را انجام خواهند داد تا بتوانند به عنوان سفیران آزمایشگاه، آزمایشگاه‌های مدارس خود را فعال کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان با دیدن آزمایش‌های کتاب درسی مفاهیم آموزشی را بهتر درک می‌کنند، تاکید کرد: معلمان می‌توانند از ظرفیت پژوهش سراهای دانش آموزی مناطق برای انجام این آزمایش‌ها استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: انجام آزمایشات عملی توسط خود دانش آموزان و کشف استعدادهای ذهنی آنان، تهیه فیلم‌های آموزشی از انجام آزمایشات عملی و ارسال به مدارس استان، عضویت دانش آموزان و همراهی اولیا در نوبت عصر برای انجام آزمایش پژوهشی از دیگر تأکیدات مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان بود.

وزیری افزود: این مسابقات در ۱۱ پژوهش سرای استان با حضور ۳۰ تیم آزمایشگاهی از مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم از ۱۱ آبان تا ۱۸ آبان در حال برگزاری است و در مراسم پایانی از برگزیدگان تجلیل به عمل می‌آید.