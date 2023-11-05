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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۵۲

سرپرست هلال احمر بهاباد:

امدادرسانی هلال احمر بهاباد به سیل‌زدگان ادامه دارد

امدادرسانی هلال احمر بهاباد به سیل‌زدگان ادامه دارد

یزد- سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد از امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان با حضور سه تیم امدادی در عملیات سیل و آبگرفتگی سطح شهرستان خبر داد.

نعمت الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی در سطح شهرستان بهاباد، کار امدادرسانی نیروهای هلال احمر در مناطق مختلف این شهرستان از ظهر امروز آغاز شده و ضمن امدادرسانی به سیل زدگان، اقدام به تخلیه آب از منازل کردند.

قاسمی افزود: با آغاز بارندگی‌های امروز، سه تیم چهار نفره از امدادگران و نجاتگران با تجهیزات یک دستگاه خودروی پیکاپ، سه دستگاه پمپ کف‌کش و یک موتور آب دو اینچ به مناطق مختلف اعزام شدند .

وی با بیان اینکه تاکنون در بیش از ۱۰ منزل مسکونی تخلیه آب صورت گرفته است، عنوان کرد: عملیات امدادرسانی همچنان با حضور تیم های امدادی در سطح شهر ادامه دارد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد یادآور شد: مردم می توانند در صورت نیاز با شماره ۱۱۲ هلال احمر تماس حاصل کنند تا نیروهای هلال احمر برای امدادرسانی به سیل زدگان در محل حاضر شوند.

کد مطلب 5931362

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