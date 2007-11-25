تمرین پرسپولیس در غیاب مرزبان و بادامکی برگزار شد/ رضایت قطبی از زمین جدید تمرین

به گزارش خبرنگارمهر، در این تمرین که از ساعت 10 صبح در زمین چمن نفت منطقه شهران برگزارشد، به غیر از علیرضا مرزبان که برای دیدار با خانواده اش به آلمان سفر کرده است و بادامکی که به دلیل سه اخطاره بودن از حضور در دیدار با برق شیراز محروم است، با هماهنگی کادر فنی در این تمرین شرکت نداشتند.

برپایه این گزارش، کریم باقری و محسن خلیلی هم به علت مصدومیت درتمرینات گروهی شرکت نکردند ولی سایر بازیکنان بدون هیچ مشکلی و به مدت 90 دقیقه برنامه های تاکتیکی را انجام دادند.

زمین نفت شهران در اختیار پرسپولیس

زمین چمن نفت منطقه شهران برای آمادگی هرچه بیشتر تیم فوتبال پرسپولیس جهت رویارویی با تیم فوتبال برق شیراز در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار گرفت.

غلامرضا احمدی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این مطلب گفت: مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همکاری و مساعدت ویژه ‌ای را برای دراختیار قراردادن این زمین به باشگاه پرسپولیس انجام داده اند. البته امیدواریم با مساعدت مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این زمین تا پایان نیم فصل دراختیار تیم پرسپولیس قرار گیرد.

رضایت قطبی از محل جدید تمرین

چمن هموار و خوب محل جدید تمرین پرسپولیس، امروز باعث رضایت بازیکنان این تیم شده بود اما تنها نکته مهم این زمین ابعاد کوچکتر این زمین بود. البته افشین قطبی این موضوع را مشکل ساز ندانست و گفت: زمین چمن جدید تیم خیلی خوب است و می توانیم برنامه‌های تاکتیکی خود را در آن دنبال کنیم.