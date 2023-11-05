واژگونی خودروی سواری در بیستون ۲ کشته برجای گذاشت

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۵ یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ طی تماس تلفنی مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ جمعیت هلال احمر و اعلام گزارش واژگونی خودروی سواری کوییک در محور بیستون-کرمانشاه نرسیده به پل پایانه سریعاً ۲ تیم امدادی با آمبولانس و خودروی نجات از نزدیک ترین موقعیت (پایگاه امداد و نجات بیستون) به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران هلال احمر پس از حاضر شدن در محل حادثه با ارزیابی‌های به عمل آمده متوجه شدند که به علت شدت حادثه متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان پس از واژگونی خودرو فوت شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای جمعیت هلال احمر بیستون با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته ست هیدرولیک و پنوماتیک خودروی نجات با تلاش ۲ ساعته نسبت به رهاسازی سرنشینان با اولویت مصدومان بد حال از لابلای انبوهی از آهن آلات اقدام کردند.

محمدی گفت: مصدومان این حادثه پس از رهاسازی تحویل عوامل اورژانس شده و افراد فوتی نیز به عوامل قضائی حاضر در محل تحویل شدند.