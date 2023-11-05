دهلران سند افتخار دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی شامگاه یکشنبه در آغاز مراسم گرامیداشت عملیات محرم در سالن شهدای شرهانی دهلران اظهار کرد: ماسه مردم ولایتمدار دهلران در دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست و حم اسه های مردم این دیار در کشور ماندگار است.

وی بیان کرد: رزمندگان اسلام در عملیات محرم با حماسه آفرینی استراتژی دشمن برهم زدند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام عنوان کرد: دهلران سند افتخار دفاع مقدس بوده و مسئولین باید کمبودهای این شهرستان قهرمان را مورد توجه ویژه قرار دهند.

وی گفت: به برکت خون شهدا ایران امروز بیش از گذشته قدرتمند بوده و دنیا این را فهمیده است.