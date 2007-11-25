پیونگ یانگ خواستار تغییر سیاست آمریکا نسبت به کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه کره ای "رودونگ سینمون" در مقاله خود نوشت : اگر آمریکا سیاست خصمانه خود علیه کره شمالی را تغییر ندهد،نه صلح پایدار و نه حتی بهبود روابط میان پیونگ یانگ و واشنگتن برقرار نخواهد شد.

به گفته این روزنامه، واشنگتن باید قرارداد آتش بس را با یک توافقنامه صلح که یکی از شرایط اصلی برقراری صلح در شبه جزیره کره به شمار می رود، امضا کند.

آمریکا باید همچنین نیروهای تهاجمی خود را از کره خارج کند.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روز هفت سپتامبر در دیدار همتای کره جنوبی خود اعلام کرد که اگر پیونگ یانگ از توسعه برنامه های هسته ای چشم پوشی کند، واشنگتن در نظر دارد یک توافقنامه صلح با کره شمالی امضا کند.