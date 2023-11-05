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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۰

استاندار لرستان مطرح کرد؛

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای تقویت بنیه فرهنگی لرستان

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای تقویت بنیه فرهنگی لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای تقویت بنیه فرهنگی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در یک‌صد و بیست و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان، اظهار داشت: در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد ریال در خصوص تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها با محوریت شورای فرهنگ عمومی در نظر گرفته شده است که به‌صورت میانگین سهم هر استان تقریباً ۳۰۰ میلیارد ریال است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیوست فرهنگی در همه زمینه‌ها، به دیدار اخیر دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای لرستان با مقام معظم رهبری، برگزاری کنگره ملی شهدا و حضور حماسی و ارزشمند مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان اشاره کرده و افزود: این رویدادها از جمله ظرفیت‌های فرهنگی تأثیرگذار در جامعه هستند.

استاندار لرستان افزود: امام خمینی (ره) برای حفظ شأن مردم و حفظ تاریخ در سال ۱۳۴۲ در مقابل استکبار و استبداد، حق کاپیتولاسیون و وابستگی کامل کشور و در مقابل شکل‌گیری اسرائیل موضع‌گیری کرد و در ادامه این اقدام، دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام انقلاب دوم را رقم زدند.

زیویار با بیان اینکه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دنیا مشهور است، افزود: این شهید بزرگوار باید به‌عنوان الگوی فرهنگی در جامعه معرفی شود و افراد مشهوری که بنیه فرهنگی دارند به نسل جوان معرفی شوند.

وی با اشاره به رونمایی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در لرستان به همت نماینده ولی‌فقیه و دستگاه‌های فرهنگی استان، گفت: در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد ریال در خصوص تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها با محوریت شورای فرهنگ عمومی در نظر گرفته شده است که به‌صورت میانگین سهم هر استان تقریباً ۳۰۰ میلیارد ریال است.

استاندار لرستان، ادامه داد: باتوجه‌به رویکردهای فرهنگی استان این بودجه مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

زیویار با اشاره به اینکه باخرد جمعی، استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی و همه اجزا و نخبگان می‌توان استفاده‌های لازم را از این اعتبارات داشت، افزود: استفاده از این اعتبارات می‌توانند منجر به انجام اقدامات تحولی در حوزه فرهنگ باشند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های فرهنگی بسیاری در کشور وجود دارد، افزود: این ظرفیت‌ها توانسته‌اند فراتر از مرزهای سرزمینمان را تحت شعاع قرار دهند.

کد مطلب 5931382

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