برای بیمه محصولات کشاورزی باید اعتماد کشاورزان را جلب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در جلسه ستاد بیمه کشاورزی، اظهار داشت: بیمه محصولات کشاورزی یکی از ابزارهای مهم برای کاهش ریسک و حمایت از کشاورزان است و به همین خاطر به بهره‌برداران توصیه می‌کنم که محصولات خود را بیمه کنند تا در شرایط بحرانی کمتر به آنها آسیب مادی وارد شوند.

وی افزود: انتظاری که از صندوق بیمه کشاورزی استان داریم این است که در راستای جلب رضایتمندی بیشتر کشاورزان عمل کنند تا اعتماد کشاورزان به بخش بیمه محصولات کشاورزی بیشتر شود و اگر صندوق بیمه کشاورزی در زمانی مشخص و بدون تأخیر چندماهه به مطالبات کشاورزان خسارت‌دیده در زمینه محصولاتشان پاسخگو باشد بی‌تردید زمینه اعتمادسازی بیشتر می‌شود، بنابراین همه ما باید در راستای منافع کشاورزان عمل کنیم تا بهره‌بردار بدون مشکلی در راستای تولید و اشتغال تلاش کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه رسالت اصلی ما حمایت از کشاورزان است، گفت: از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و به‌تبع آن جهاد کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی استان حمایت از کشاورز است و زمانی ما از این قشر زحمت‌کش و مؤثر در اقتصاد و امنیت غذایی جامعه حمایت می‌کنم نه‌تنها باعث دلگرمی آنها در امر توسعه و مشارکت بیشتر در بخش کشاورزی می‌شود بلکه می‌توانند به اشتغال و توسعه اقتصاد استان کمک کنند.

شاهرخی، افزود: ما در سال گذشته در زمینه بیمه محصولات کشاورزی توانستیم اعتماد کشاورزان را به صندوق بیمه کشاورزی را جلب کنیم و در این حوزه جذب حداکثری را داشتیم که این به معنای ارتباط مؤثر و مطلوب بین ما و کشاورزان است که باید این ارتباط را حفظ و تقویت کنیم.