دیدارنماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درامور یمن با امیرعبداللهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با امیرعبداللهیان دیدار کرد و طرفین در این دیدار در خصوص تحولات منطقه و به ویژه موضوع یمن گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی یمن تاکید کرد و افزود، متاسفانه برخی به دنبال تجزیه یمن هستند و برخی کشورها از تقسیم این کشور به دو یا سه کشور صحبت می کنند، ما حفظ تمامیت ازضی یمن را یک ضرورت می دانیم.

دکتر امیرعبداللهیان تصریح کرد، یمن متعلق به همه یمنی ها است.

وزیر امور خارجه کشورمان همجنین با اشاره به تحولات فلسطین و غزه خاطرنشان ساخت، حماس یک جریان آزادیبخش فلسطینی است، آنها در چارچوب دفاع مشروع برای باز پس گیری سرزمینهای اشغالی اقدام کردند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات سازمان ملل متحد در خصوص ایجاد صلح و آرامش در یمن و کاهش تنشها در داخل این کشور ارایه کرد.