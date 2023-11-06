قاسم اسماعیل نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۵۰۲ واحد مسکونی در حال ساخت در استان مرکزی، ۱۵۱ هزار و۴۱۷ واحد مسکونی در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ساخته می‌شود.



وی تاکید کرد: ۲۱۰ هزار و ۱۵۵ واحد مسکونی برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح در دست ساخت است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ساخت ۳۲۴ هزار و ۵۹ واحد در راستای نوسازی مسکن روستایی مد نظر ویژه است.

اسماعیل نژاد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی) را ۱۳۷ هزار و ۷۱۶ واحد مسکونی عنوان کرد و گفت: ظرفیت واحد مسکونی زمین‌های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی و یا در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه سازی (به صورت اجاره ۹۹ ساله) نیز ۸۰۹ هزار و ۱۶۰ واحد مسکونی است.



وی تاکید کرد: ساخت مسکن یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم است و مسئولان ذیربط استانی در راستای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.