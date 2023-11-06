به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

سرهنگ شریفی افزود: در بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه علامه از دهکده، بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع) و در ادامه از سراج، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی سنگین هستیم.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، حکیم در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، دارای ترافیک سنگین است.

سرهنگ شریفی گفت: در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از یادگار و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی است و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ به منظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.

وی افزود: صبح امروز به دلیل برخورد سواری پژو با سمند در مسیر بزرگراه آزادگان سواری سمند واژگون می‌شود که در این مسیر شاهد ترافیک مقطعی به همین دلیل بودیم که لازم است رانندگان قبل از آنکه بخواهند تغییر مسیر دهند حتماً از راهنما جهت اطلاع دیگر رانندگان استفاده کنند و حتماً در حین ترددهای خود تمام حواس خود را به رانندگی معطوف دارند تا شاهد این گونه حوادث در سطح معابر نباشیم.