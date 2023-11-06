محمد برومند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت تأمین کیت‌های تشخیصی برای انجام تست‌های پزشکی در کشور، خیلی ایده آل نیست و در تهیه این کیت‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: در بعضی از کیت‌های آزمایشگاهی برای انجام تست‌های تخصصی و هورمونی، شرایط بدتر است.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در نظام پزشکی تهران بزرگ، در خصوص دلایل بروز کمبود کیت آزمایشگاهی، گفت: با توجه به اینکه کیت‌های تشخیصی، وارداتی هستند؛ در تأمین ارز دچار محدودیت هستیم.

برومند با اشاره به نامه‌هایی که به وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات پزشکی نوشته شده است، افزود: یک نگرانی که وجود دارد، این است که ممکن است بعضی از شرکت‌ها با ارز دولتی نسبت به واردات کیت اقدام کرده باشند، اما کیت‌ها را با قیمت آزاد بفروشند که اداره کل تجهیزات پزشکی، بر این موضوع تمرکز کرده است.

وی با اشاره به اینکه عمده مواد اولیه کیت‌های تولید داخل از خارج می‌آید، گفت: از دو سال پیش، ارز دولتی قطع و ارز نیمایی جایگزین شد.

برومند ادامه داد: البته گفته می‌شود تا پایان امسال، به طور کلی ارز دولتی در حوزه تجهیزات پزشکی را حذف خواهند کرد که باید دید چه تدابیری اندیشیده می‌شود.

بازرس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، با اشاره به محدودیت‌هایی که در مسیر تأمین کیت وجود دارد، گفت: اگر قرار باشد ارز دولتی را حذف کنند و تعرفه‌ها افزایش پیدا نکند، مشکلات آزمایشگاه‌ها برای انجام کارهای تشخیصی، بدتر خواهد شد. به طوری که احتمال دارد، آزمایشگاه‌ها برای جبران هزینه‌ها، به سمت استفاده از کیت‌ها و روش‌های ارزن تر بروند.

وی افزود: البته شرکت‌های وارد کننده کیت، معتقدند ارز دولتی حذف شود و مابه التفاوت آن را به بیمه‌ها بدهند؛ مثل طرح دارویاری که برای صنعت دارو اتفاق افتاد.

برومند در عین حال تاکید کرد: نکته مهم در حذف ارز دولتی و پرداخت مابه التفاوت ارز به بیمه‌ها، در این است که این پرداختی به دست ارائه کنندگان خدمت برسد تا بتواند فاصله بین هزینه و درآمد را جبران کند.

وی با عنوان این مطلب که در شرایط کنونی برای انجام بعضی از تست‌های تخصصی دچار مشکل هستیم و کیت‌های مربوطه پیدا نمی‌شود، گفت: مثلاً یک تست برای تشخیص این است که آیا بیمار دچار سکته قلبی شده یا خیر. همچنین، بعضی تست‌ها به درمان بیمار کمک می‌کند و لازم است که انجام شود.

بازرس انجمن علمی آسیب شناسی ادامه داد: البته برای تأمین کیت‌های مربوط به تست‌های روتین، مشکلی نداریم.

وی با اشاره به تلاش اداره کل تجهیزات پزشکی برای تأمین کیت‌های آزمایشگاهی، گفت: مقداری از مشکلات ناشی از محدودیت‌های ارزی و تخصیص ارز مربوط می‌شود.