شمشیر بسیج تنها برای دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: وظیفه اصحاب رسانه، انعکاس واقعیت ها است تا فردی از سر بی اطلاعی سخنی نگوید که موجب دلسردی مبارزان جهان اسلام بشود.

وی ادامه داد: رسالت اصحاب رسانه بسیار خاص است، اگر نسبت به وظیفه خود اهتمام نداشته باشید، در گام اول موجب ناخوشایندی خود شما و در گام دوم مردم خواهد شد.

شفائی تصریح کرد: از مردم عزیزمان در استان سیستان و بلوچستان به واسطه زمان شناسی دقیق برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان تشکر می‌کنم، ما در سراسر استان قریب به ۶۰ نقطه راهپیمایی عمده و در ۶۰ نقطه جمعیتی کوچک نیز همزمان این مراسم در قالب تجمع و راهپیمایی داشتیم که بسیار موجب خرسندی است.

وی افزود: مردم ما با حضور پرشور در راهپیمایی روز ملی استکبارستیزی، پیام خود را به جهانیان رساندند و از شما نیز بابت رساندن این پیام به گوش جهانیان تشکر می‌کنم.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: شرایط امروز جهان اسلام به گونه‌ای است که حق و باطل در مقابل هم قرار گرفته‌اند، امروز عنوان جنگ بین فلسطین و اسرائیل نادرست بوده و بهتر هست گفته شود همه جبهه حق در مقابل همه جبهه باطل به میدان آمده است.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ کمتر سراغ داریم که به این شیوه و بی رحمی تمام کودکان، زنان و افراد بی گناه را با بمب‌های بزرگ به شهادت برسانند، ما در جنگ جهانی دوم نیز فارغ از دو بمب اتمی که توسط آمریکای جنایتکار زده شد چنین جنایتی را مشاهده نکردیم، در طول تاریخ کمتر دیده شده که به بیمارستان، مدارس و دانشگاه‌ها حمله شده باشد.

شفائی تصریح کرد: امروز به حمد الهی جبهه مقاومت منسجم‌تر از هر زمان دیگری است و همه جبهه مقاومت یکدل و هم صدا در حال مبارزه با جبهه باطل هستند، این حرکت تاریخی یک اتفاق نادر هست که در جهان اسلام به وقوع پیوسته است.

وی افزود: امروز آزادی خواهان عالم بیدار شده و در اقصی نقاط جهان برای بیان انزجار از استکبار و جنایات آنان به میدان آمده‌اند؛ وظیفه اصحاب رسانه انعکاس واقعیت‌ها است تا فردی از سر بی اطلاعی سخنی نگوید که موجب دلسردی مبارزان جهان اسلام بشود.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: ما به عنوان بسیج و سپاه، رسالتی بر دوش داریم، رسالت امروز ما خدمت به مردم، کمک به دولت انقلابی، مطالبه گری و تلاش در مسیر کاهش مشکلات مردم است؛ این رسالت در سه محور جهاد خدمت، جهاد امیدآفرینی و جهاد تبیین قرار گرفته و ما در حال خدمت رسانی در این سه محور هستیم.

شفائی تاکید کرد: سپاه و بسیج در زمینه‌های مختلف خدمت رسانی در سراسر استان در کنار دولت در حال انجام خدمات به مردم می‌باشند؛ ما هر جایی که بتوانیم خدمتی به مردم عزیز ارائه دهیم حاضر خواهیم بود.

وی افزود: دشمن بسیار تلاش دارد تا آن چیزی که می‌خواهد را برای مردم القا کند و وظیفه شما اصحاب رسانه این است که واقعیات و موفقیت‌های کشور را برای مردم منعکس کنید؛ نقش اصحاب رسانه در زمینه جهاد تبیین نقش بسیار مهمی است و این می‌تواند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند.

فرمانده سپاه سلمان گفت: بسیج پشتوانه مردمی ماست و ما از این ظرفیت عظیم برای کمک به نظام اسلامی استفاده می‌کنیم؛ شمشیر بسیج تنها برای دشمنان اسلام است.

شفائی در پایان خاطرنشان کرد: امروز دشمن به دنبال شکست وحدت و ایجاد تفرقه در میان جبهه مقاومت است؛ ضرورت دارد تا ما با هم افزایی و هم دلی بیشتر در مسیر انقلاب قدم برداریم. وعده الهی این است که اگر ما در مسیر حق، ثبات قدم داشته باشیم، یاد خدا را فراموش نکنیم و وحدت داشته باشیم پیروز خواهیم بود.