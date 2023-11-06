۵۰ درصدمصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار صبح دوشنبه در بیست و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: نیمی از مصوبات این کارگروه در استان اجرایی شده و لازم است دستگاههای اجرایی، رابط و مسئول دستگاه را به کارگروه معرفی کنند تا روند اجرایی مصوبات و پیگیری آنها به سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین باید مصوبات و درخواستهای اجرا نشده را به تفکیک سازمانها بررسی کرده و جلساتی در خصوص تعیین و تکلیف نهایی مصوبات انجام نشده برگزار شود و هر سازمان دلایل اجرایی نشدن درخواستها را بازگو کند تا با رفع موانع بتوانیم مسیر را برای مردم هموار کنیم.
گفتنی است، در این کارگروه ۱۷ طرح و درخواست مورد بررسی قرار گرفت که ۱۴ درخواست آن مربوط به واحدهای صنعت و معدن و جهاد کشاورزی شمال استان و ۳ طرح مربوط به صنعت و معدن جنوب استان بود.
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