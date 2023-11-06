فاطمه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که انتظار داشتیم طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ و برخورد صاعقه در استان بودیم.

وی تصریح کرد: بیشترین بارش گزارش شده طی ۲۴ ساعت گذشته از ایستگاه گزیگ به میزان ۱۹ میلی متر بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی به میزان بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته در مراکز شهرستان‌های استان اشاره کرد و افزود: در این مدت میزان بارندگی در درمیان ۸ میلی‌متر، نهبندان ۶ میلی متر، بیرجند ۵ میلی متر، خوسف ۴ میلی متر، حاجی آباد یک میلی متر و قاین و سربیشه کمتر از یک میلی متر بوده است.

وی یادآور شد: براساس الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی امروز عمده سامانه بارشی با شدت کمتر در نهبندان، درمیان، سربیشه و حاجی آباد و قسمت‌هایی از شهرستان خوسف و بیرجند قابل پیش بینی است.

زارعی ادامه داد: همچنین در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارش‌های پراکنده به صورت محسوسی در نوار شرقی استان خواهیم داشت.

وی گفت: به لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت آینده روند کاهش دمای هوای استان ادامه دارد و هوا سردتر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته قاین با حداقل دمای هفت درجه سردترین و دهسلم با حداکثر دمای ۳۰ درجه گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: نوسانات دمایی در بیرجند نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۲ و ۱۱ درجه سلسیوس بوده است.