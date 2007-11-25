کشته شدن 30 نفر در عملیات ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وحید ارشاد سخنگوی ارتش پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: در عملیات ارتش در مناطق غربی کشور و درگیری با طالبانی ها در مناطقی در نزدیکی مرز افغانستان، حدود 30 نفر از آنان را کشتند.

وی افزود: در این درگیری، یک سرباز پاکستانی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

ژنرال ارشاد خاطرنشان کرد: پایگاه های شورشیان مورد حمله قرار گرفت و اکثر تجهیزات آنان از بین رفت.

این مقام بلندپایه ارتش گفت: خشونت ها در دره اصوات از ماه ژوئیه آغاز شد.

درگیری ها بین نیروهای امنیتی و اعضای گروه مولانا فضل الله تاکنون 220 کشته برجا گذاشته است.