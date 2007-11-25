  1. بین الملل
  2. سایر
۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۰

کشته شدن 30 نفر در عملیات ارتش پاکستان

کشته شدن 30 نفر در عملیات ارتش پاکستان

نیروهای پاکستان امروز حدود 30 فرد مسلح را در عملیاتی در دره "اصوات" در شمال غربی این کشور کشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وحید ارشاد سخنگوی ارتش پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: در عملیات ارتش در مناطق غربی کشور و درگیری با طالبانی ها در مناطقی در نزدیکی مرز افغانستان، حدود 30 نفر از آنان را کشتند.

وی افزود: در این درگیری، یک سرباز پاکستانی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

ژنرال ارشاد خاطرنشان کرد: پایگاه های شورشیان مورد حمله قرار گرفت و اکثر تجهیزات آنان از بین رفت.

این مقام بلندپایه ارتش گفت: خشونت ها در دره اصوات از ماه ژوئیه آغاز شد.

درگیری ها بین نیروهای امنیتی و اعضای گروه مولانا فضل الله تاکنون 220 کشته برجا گذاشته است.

کد مطلب 593148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها