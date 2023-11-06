سامانه تله متری تاسیسات آب در شهر نیک پی زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی روز دوشنبه گفت: این سامانه با هدف اندازه گیری و کنترل پارامترهای منابع تولید و پایش سطح و پایدارسازی مخزن آب شرب و جلوگیری از هدر رفت آب همچنین کنترل پارامترهای کیفی آب راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: عملیات توسعه سامانه های تله متری به عنوان زیرساختی برای هوشمندسازی کنترل و مدیریت تاسیسات آب و فاضلاب در دست انجام است و توسط شرکت های دانش بنیان انجام می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: در گام بعدی اجرای این طرح، هوشمندسازی تاسیسات آبرسانی روستاهای دواسب و مجتمع معجزات انجام خواهد شد.

نادرخانی افزود: هم اکنون تاسیسات تله متری در شهرهای ابهر، زرین آباد، دندی، گرماب، سلطانیه، حلب، هیدج، صائین قلعه، قیدار و چاه های شرقی شهر زنجان در مدار بهره برداری بوده و به تدریج در تمام تاسیسات شرکت آبفا مورد بهره برداری قرار می گیرد.