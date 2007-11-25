کنفرانس آناپولیس هیچ دستاوردی برای فلسطین ندارد/ لبنان هرگز گذرگاه طرح خاورمیانه جدید نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، شیخ نعیم قاسم در سخنان خود در مراسمی در شهر بیروت گفت: کنفرانس آناپولیس هیچ دستاوردی برای فلسطین ندارد و تنها نمایشی تبلیغاتی و سیاسی به نفع رژیم صهیونیستی است.



وی افزود: کنفرانس آناپولیس مسیرعادی سازی مجانی برای خدمت به رژیم اسرائیل است تا اولمرت بعد از شکست مفتضحانه خود در لبنان و کاهش مقبولیت و توانمندی خود و فروپاشی اسرائیلی ها و پسرفت آنها کمی آرام گیرد.



شیخ نعیم قاسم گفت: این کنفرانس هیچ نفعی برای ملت فلسطین ندارد و تنها تلاشی برای دادن امتیاز بیشتر به رژیم اسرائیل و به زیان فلسطینی ها است، اما امید فراوان ما به پویایی ملت فلسطین و عزم و اراده آنها به بازپس گیری سرزمین خویش است.



وی خاطرنشان کرد: آمریکا در طرح خود در لبنان و اعمال فشار برای به قیمومیت در آوردن کامل لبنان شکست خورده است و نمونه های قهقرا و پسرفت واشنگتن نمودار شده است که برجسته ترین آن در وهله اول شکست رژیم اسرائیل در از بین بردن مقاومت و خلع سلاح آن در تجاوز تابستان 2006، در وهله دوم ناتوانی حامیان خود در نیروهای موسوم به 14 مارس در لبنان برای ایجاد فرایندی سیاسی در راستای طرح آمریکا و در وهله سوم، رسیدن به مرحله انتخابات ریاست جمهوری بدون پایبندی به شروط آمریکا است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود: شکست های آمریکا در لبنان به خاطر ملت مقاوم، شریف و پاک این کشور یکی پس از دیگری می آید، ملتی که در برابر اسرائیل پایداری کرد و آماده پایداری در برابر همه طرح های سلطه جویانه و قیم مآبانه بر لبنان است.

وی به اظهارات مسئولان آمریکایی درباره لبنان و مداخله آشکار آنها در امور داخلی این کشور از جمله تفسیر قانون اساسی لبنان بنا بر خواست خود و تدوین شروط رئیس جمهور آینده این کشور و نظایر آن اشاره کرد و گفت که بی توجهی به توافق گروههای سیاسی در لبنان و جلوگیری از انتخاب رئیس جمهور در موعد مقرر ناشی از مداخله آمریکا در امور لبنان است که برای دیکته شروط خود تلاش کرد و وقتی موفق به این کار نشد، توافق و انتخاب رئیس جمهور را به شکست کشاند.

شیخ نعیم قاسم از امیل لحود رئیس جمهوری پیشین لبنان به عنوان رئیس جمهوری مقاوم تقدیر کرد و گفت که وی براساس وجدان و رویکرد ملی خویش برای خدمت به کشور کار کرد و در کنار مقاومت ایستاد و تا آخرین لحظه دوره ریاست جمهوری خود مدافع قانون اساسی و پایبند به اصول و مبانی آن بود.

وی اشاره کرد: پایان یافتن دوره ریاست جمهوری لحود بدان معناست که لبنان وارد خلاء سیاسی دوگانه ای شده است، نخست خلاء دولت زیرا دولت کنونی غیرقانونی، نامشروع و مخالف منشور همزیستی مشترک در لبنان است زیرا نمایندگان یک طائفه به طور کامل از این دولت خارج شده اند.



معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود: خلاء دوم نیز پایان دوره ریاست جمهوری لحود و انتخاب نشدن رئیس جمهور جدید است بنابراین ما در برابر دو خلا یعنی دولت و ریاست جمهور قرار داریم.

وی گفت: برخی می گویند که این دولت نامشروع اختیارات رئیس جمهور را می گیرد، این امر در صورتی درست بود که این دولت قانونی و مشروع باشد اما مشروعیت آن زیر سوال است و وجودی ندارد تا خواسته باشد اختیارات ریاست جمهوری را برعهده بگیرد و قادر به این کار نیست لذا لبنان امروز از خلاء در جایگاه ریاست جمهوری و جایگاه دولت رنج می برد یعنی بدون قدرت اجرایی است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: ما در گذشته طرح تشکیل دولت وحدت ملی را پیش از رسیدن به مرحله انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردیم اما ما را متهم کردند که دولت می خواهد جایگاه ریاست جمهوری را مصادره کند و طرح تشکیل دولت وحدت ملی تلاشی برای عدم انتخاب رئیس جمهور است.

وی افزود: ما به آنها می گفتیم که این دولت زمینه را برای اعتماد سازی میان اعضای خود به منظور تسهیل انتخابات ریاست جمهوری فراهم خواهد کرد که اگر به هر دلیلی انتخابات برگزار نشد، خلاء در کشور روی ندهد اما به خلا رسیدیم و جناح حاکم در طول تقریبا یک سال وقت کشی کرد با این گمان که در زمان فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری می تواند رئیس جمهوری را که می خواهد، تحمیل کند.

شیخ نعیم قاسم گفت: هربار که راه حلی را به آنها ارایه کردیم آن را نپذیرفتند و آنها امیدوار به رسیدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری بودند و ما به آنها گفتم که انتخابات ریاست جمهوری تنها از طریق رای دو سوم نمایندگان مجلس امکانپذیر است.



وی خطاب به گروه 14 مارس افزود: فرصت ها را از دست ندهید زیرا در نهایت، باید به قانون اساسی که بر انتخاب رئیس جمهور با حضور دو سوم نمایندگان مجلس تاکید دارد، پایبند باشید یعنی شما نیازمند تفاهم با مخالفان هستید.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه جناح حاکم با تلاش برای ترویج راه حل های غیر قانونی لبنان را وارد تنگنای کنونی کرده است؛ گفت: ما از همان لحظه اول شاهد مخالفت آنها با هرچیزی هستیم، یعنی آنها فقط طرح انتخاب رئیس جمهور از میان خودشان را پیش روی خود قرار دادند و تشکیل دولت وحدت ملی و بحث و بررسی توافقی و منطقی مسائل را رد کردند، آنها طرح ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان را به محض مطرح شدن بدون هیچ گونه تامل یا ملاحظه درباره مفاد آن رد کردند و به طور مستقیم با آن مخالفت کردند زیرا آنها اصلا خواهان گفتگو نیستند، ما جناح نامشروع حاکم را مسئول عدم انتخاب رئیس جمهور در زمان مقرر می دانیم زیرا ما به نوبه خود پیوسته آماده دستیابی به راه حل بوده ایم.

وی اشاره کرد: بحران اعتماد درکشور میان مخالفان و جناح حاکم وجود دارد که علت آن رفتار و نوع عملکرد این جناح است که کشور را به این خلاء سیاسی رسانده اند و آنها باید به مخالفان اطمینان بدهند و ما نیازمند اطمینان یافتن هستیم.

معاون دبیرکل حزب الله افزود: ما همواره بر توافق و مشارکت تاکید می کنیم اما جناح حاکم عملا خواهان مشارکت، وحدت، همکاری داخلی و استقلال لبنان نیست لذا ما خواهان کسب اطمینان هستیم و درنتیجه رئیس جمهوری می خواهیم که معتقد به اصل شراکت ملی، حق دفاع از سرزمین بوده و حامی ملت و دستاوردهای آنها باشد و به تعهدات خود پایبند باشد.

وی افزود: این ویژگی ها باعث اطمینان بخشی به همگان می شود زیرا رئیس جمهوری عامل توازن لبنان است و نیازمند رئیس جمهوری با این ویژگی ها هستیم.

شیخ نعیم قاسم از توافق میان حزب الله و جریان ملی آزاد لبنان دفاع کرد و خطاب به جناح حاکم گفت : دلیلی برای وقت کشی بیشتر نیست زیرا راه حل روشن و معلوم است و موضع ژنرال عون نکته اتکای اساسی برای هرگونه حلی است و بدون بازگشت به اینچنین تکیه گاهی امکان گذر از بحران این جایگاه اساسی در کشور وجود دارد.

وی به جناح حاکم گفت که به دنبال حمایت آمریکا بودن نفعی ندارد و لبنان هرگز گذرگاهی برای خاورمیانه جدید آمریکا نخواهد شد و آزاد و مستقل و سرفراز باقی خواهد ماند.