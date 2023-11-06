اجرای طرح سلامت خانواده شهری در ۱۰ شهرستان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدالله زاده اظهار کرد: طرح سلامت خانواده شهری در راستای اجرای الکترونیک نظام ارجاع و به منظور کاهش هزینه‌ها و کوتاه شدن فرایند درمانی بیماران در ۱۰ شهرستان استان وارد مرحله اجرا شده است.

سرپرست مدیریت توسعه و ارتقا شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: فاز اول نظام ارجاع در قالب سلامت خانواده شهری، از اردیبهشت ماه در سه شهرستان قوچان، بردسکن و کاشمر آغاز که در این شهرستانها برآورد نیروی انسانی انجام و تعدادی مراقب سلامت به کارگیری شدند.

وی خاطر نشان کرد: در فاز دوم طرح سلامت خانواده شهری، شهرستان‌های درگز، چناران، گلبهار، سرخس، فریمان، خواف و تایباد مشمول اجرای طرح هستند که از مرداد ماه برآورد نیروی انسانی برای آنها انجام شده است.

عبدالله زاده با بیان اینکه پزشک، مراقب سلامت، کارشناس مامایی برای اجرای این طرح باید به کار گیری شوند، اظهار کرد: در این طرح به ازا هر ۱۵۰۰ نفر جمعیت فعال شهری بالای ۲۰ هزار نفر یک مراقب سلامت در نظر گرفته می‌شود.

سرپرست مدیریت توسعه و ارتقا شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه به ازا هر ۳۰۰۰ نفر جمعیت فعال شهری بالای ۲۰ هزار نفر یک پزشک خانواده در نظر گرفته می‌شود، ابراز کرد: هر مرکز خدمات جامع سلامت، حداقل یک کارشناس ناظر خواهد داشت که تا سقف ۷ تیم سلامت خانواده را نظارت خواهند کرد.

وی گفت: به منظور ارائه خدمت به مناطق حاشیه شهر مشهد برنامه ریزی برای اجرای این طرح به زودی انجام می‌شود.