ضرورت تخصیص بودجه مناسب برای هر چه کارآمد تر شدن دستگاه قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی ضمن تاکید بر حساسیت و ظرافت امر قضا تصریح کرد: کارگذار امر قضا باید ضمن ذکاوت و درایت و بصیرت و تخصص علمی، خود را در محضر پروردگار ببیند و با ورع و معاد باوری خود را نسبت به تضییع کوچکترین حقوق مردم پاسخگو و مسئول تلقی نماید.

وی بصیرت در مقام تمیز و تشخیص حق را از خطیرترین رسالت های دستگاه قضائی دانست و گفت: تشخیص مصادیق و رد فروعات بر اصول و تطبیق و تطابق قوانین و مقررات با موارد و مصداق ها امر بسیار فنی و دقیقی است که می باید نیروی انسانی در دستگاه قضایی برخوردار از این قدرت باشد تا از حقوق مردم صیانت شود.

دادستان کل کشور با اشاره به فرا رسیدن فصل تنظیم بودجه، تامین بودجه مناسب و متناسب برای دستگاه قضائی را وظیفه ای ضروری و خطیر برای دولت و مجلس ارزیابی کرد و گفت: باید پشتیبانی مقتضی برای کارآمدی و توانمندی هر چه بیشتر دستگاه قضائی سامان گیرد تا دستگاه قضائی با قدرت و صلابت و قاطعیت برای سلامت و صحت جامعه اهتمام ورزد.

وی به عنوان نمونه به وظایف خطیر پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: وظایف سنگین و خطیری که بر گرده پزشکی قانونی است ایجاب می کند که به ادوات و امکانات مقتضی تجهیز شود و برای نقش آفرینی در حوزه ماموریت محوله از حیث نیروی انسانی و امکانات فنی تجهیز گردد.

دری نجف آبادی به مشکلات زندانها اشاره کرد و گفت: برای اینکه رسالت بازپروری و اقدامات تامینی و تربیتی به نحو احسن انجام شود، زندان باید مجهز شود و از کادر زندان و مشاوران و مباشران گرفته تا فضای فیزیکی و محیط زندان، باید همه و همه برای اصلاح و بازپروری و بازگرداندن زندانی به دامان جامعه و تامین امنیت و سلامت اجتماعی اثر گذار باشد.

وی افزود: زندان صرفا متعلق به قوه قضائیه نیست بلکه متعلق به کل کشور است و باید همه برای اصلاح و بهسازی زندان تلاش کنیم چرا که تبعات و آثار مثبت و منفی آن، تاثیر مستقیمی بر آحاد جامعه خواهد گذاشت.

وی با مسئله تامین بودجه اشتغال زندانیان، قرنطینه، درمان و بازپروری و اصلاح، پشتیبانی از خانواده زندانیان، مراقبت های پس از زندان و ... اشاره کرد و از دولت و مجلس خواست با تخصیص بودجه مناسب برای زندانها، در جهت کاهش مشکلات و تبعات زندان عنایت ویژه ای مبذول دارند.

دادستان کل کشور، ثبت را شناسنامه کشور عنوان و تاکید کرد: برای جلوگیری از مخاصمات و مرافعات و دعاوی ملکی و ارضی که حجم وسیعی از نیروی قضائی را به خود اختصاص می دهد، باید با تقویت کاداستر و ترسیم نقشه های کارشناسی و اتخاذ تدابیر مقتضی، در امر پیشگیری از دعاوی ثبتی، اهتمام مجدانه ای مبذول نمود.

دری نجف آبادی گفت: امید می رود با احیاء دادسراها، دادستان ها نقش فعال تری در پیشگیری از جرم ایفا کنند و ضابطین تحت امر دستگاه قضائی برای گسترش امنیت و آرامش در جامعه اهتمام ورزند.

وی افزود: مقتضای حقوق شهروندی این است که ضابطین قضائی در چارچوب قانون و امر آمر ذیصلاح قضائی انجام وظیفه نمایند نه بر اساس سلایق و بی ضابطه!

دادستان کل کشور با انتقاد از برخی سهل انگاری ها و بی ضابطگی ها در مواجهه با مردم گفت: در برهه های مختلف شاهد بوده ایم به خاطر قصور یا تقصیر یک ضابط قضائی، زحمات تلاشگران و کارگزاران دستگاه قضائی و ناجا زیر سئوال رفته لذا باید توجه بیشتری به برخوردها شود و حقوق شهروندی با دقت و درایت صیانت گردد.

وی با انتقاد از برخی جوسازی های تبلیغاتی علیه دستگاه قضائی گفت: متاسفانه برخی به جای انتقاد سازنده و توجه دادن دلسوزانه مسئولان به حقوق شهروندی و ... با سیاه نمایی و بزرگ نمایی، مبادرت به جوسازی بی منطق علیه برخی دستگاهها می کنند که متاسفانه مستمسک دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته و دشمن ضمن بهره برداری تبلیغاتی کل نظام را زیر سئوال می برد.