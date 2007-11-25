به گزارش خبرگزاری مهر ،" سید مهدی موسوی" مدیر هماهنگی امور پایگاه‌های سازمان با بیان این مطلب گفت:‌ این پایگاه شامل 5 جزیره قشم، کیش، خارک، لارک و هرمز است.

وی افزود: در تمام این جزایر دفاتری برای رسیدگی به امور میراث‌فرهنگی و گردشگری مناطق ایجاد شده است که اموری چون پژوهش، معرفی، مستند سازی، کاوش، مرمت و احیا، جذب توریست و بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری از جمله هتل، رستوران و ... را انجام می‌دهند.

موسوی افزود: پایگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری جزایر خلیج فارس از سوی امور پایگاه ‌های سازمان اداره شده و هر یک از این مناطق به صورت جداگانه و با نظارت امور پایگاه‌های سازمان اداره خواهند شد.