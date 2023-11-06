مصطفی بابایی در گفت وگو با خبرنگار بازار گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و آمادگی قبلی اکیپهای اتفاقات و عملیات شبکه و گروههای مدیریت بحران و واکنش سریع، به محض وقوع حادثه اکیپها به محل اعزام شده و ضمن جداسازی نقاط آسیب دیده از شبکه، با استفاده از مسیرهای جایگزین و نقاط رینگ شبکه به برقدار کردن شبکه اقدام شده است.
وی افزود: در حال حاضر تمامی شبکههای فشار متوسط برقدار بوده و به موازات نقاط آسیب دیده در حال رفع عیب و ترمیم هستند.
وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به عنوان شرکت خدمت رسان، آمادگی شبانه روزی برای تأمین مطمئن انرژی برق مشترکین را وظیفه خود میداند.
بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک برق در غرب مازندران وجود دارد.
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