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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۳۲

به گفته یک منبع آگاه؛

سوریه در کنفرانس آناپولیس شرکت می کند

یک منبع آگاه سوریه امروز گفت که کشورش به طور رسمی تصمیم به مشارکت در کنفرانس بین المللی درباره صلح در خارومیانه در شهر آناپولیس آمریکا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع در تماس با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که سوریه به طور رسمی در کنفرانس آناپولیس در 27 نوامبر جاری در صدر هیئتی به ریاست فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه شرکت خواهد کرد.

16 کشور عربی دعوت شده به کنفرانس آناپولیس جمعه گذشته در پایان نشست خود در شهر قاهره با حضور در این کنفرانس به منظور اثبات تمایل جدی اعراب به صلح و آزمایش مقاصد رژیم اسرائیل موافقت کردند.

شایان ذکر است، کشور سوریه تاکنون به طور رسمی اعلام کرده است که شرکت دمشق در کنفرانس آناپولیس در گرو درج موضوع بلندیهای اشغالی جولان سوریه در دستور کار این کنفرانس است.

کد مطلب 593161

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