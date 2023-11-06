جشنواره برداشت خرمای طبس در تقویم رویدادهای گردشگری ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاهوردی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: گواهینامه جشنواره برداشت خرمای طبس در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران با شماره ۲۰۲۰۹۴۴۰ به ثبت رسید و به استان ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: در خراسان جنوبی یک هزار و ۵۰۳ هکتار نخلستان وجود دارد، که حدود ۸۰ درصد آن یعنی نزدیک به هزار و ۲۱۳ هکتار مربوط به شهرستان طبس است.

شاه وردی با بیان اینکه مشهورترین خرمای طبس از نوع کبکاب است، اظهارکرد: فصل برداشت خرما در شهرستان نخل خیز طبس فرصتی برای رونق گردشگری است، چراکه برداشت این محصول مغذی با ادوات و شیوه خاصی همراه است که دیدن آن برای گردشگران از جذابیت بالایی برخوردار است و البته نیاز به معرفی و حمایت دارد.

وی افزود: گردشگران در جشنواره برداشت خرمای طبس می‌توانند کار طاقت‌فرسای خرماچینی، پاکسازی، چگونگی کارتن‌گرفتن آن و آداب و رسومی را که همزمان با برداشت این محصول برگزار می‌شود، از نزدیک درک و لمس کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: پس از ثبت این رویداد تلاش براین خواهد بود که در زمان برداشت خرما و فصل خرماپزان در شهرستان طبس، برای تورهای ورودی مختص این جشنواره برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

شاه وردی یادآور شد: با این برنامه یکی دیگر از جاذبه‌های استان به علاقه‌مندان معرفی و شناسانده شود.