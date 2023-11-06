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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود فردا افتتاح می‌شود

دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود فردا افتتاح می‌شود

اصفهان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود فردا ۱۶ آبان به طور رسمی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، حسن ساسانی اظهار داشت: دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود در ادامه و راستای شکل گیری مدیریت حوضه‌های آبریز در شرکت مدیریت منابع آب ایران، شانزدهم آبان ماه به طور رسمی افتتاح می‌شود.

وی افزود: ایجاد دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود گام بسیار مهمی در مدیریت منابع آب در سطح منطقه‌ای و محلی است.

ساسانی با اشاره به این که اخذ و اجرای تصمیمات با رویکرد علمی و با مشارکت ذی نفعان و ذی مدخلان واقعی آب از اهداف دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود است، تصریح کرد: حوضه آبریز زاینده رود با پیچیدگی‌های فراوانی از جنبه‌های مختلف رو به رو بوده و سال‌ها توسط مشاوران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است تا امروز افتتاح دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود اجرایی شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: با افتخار اعلام می‌کنم بخش زیادی از آنچه امروز به عنوان دانش فنی در این دفتر مهیا است و استفاده می‌شود حاصل تلاش‌های کارشناسان و مدیران خبره ایرانی است.

ساسانی اضافه کرد: دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود علاوه بر به کارگیری مدل‌ها و ابزار پشتیبانی تصمیم گیری، وظیفه ایجاد ساختار هماهنگ کننده در سطح‌های ملی و منطقه‌ای را با حضور نهادهای دیگر دولتی و غیر دولتی و گروداران امکان پذیر می‌سازد.

وی خاطر نشان کرد: در واقع دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود جایگاهی رسمی برای هم اندیشی و تنظیم ساختار مدیریت از پایین به بالا را فراهم می‌نماید.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه تحلیل اثر هر اقدام در گذشته و هر تصمیم در آینده بر منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود، اصلاح اقدامات و هم چنین انحراف عملکردها توسط این دفتر انجام و تصمیم گیران از آن مطلع خواهند شد، گفت: به این ترتیب با افتتاح دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود شاخص‌های حکمرانی خوب از قبیل شفافیت، مشارکت، قانون محوری، کارایی و مسئولیت پذیری قابل رصد است.

کد مطلب 5931627

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