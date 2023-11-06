به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، حسن ساسانی اظهار داشت: دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود در ادامه و راستای شکل گیری مدیریت حوضه‌های آبریز در شرکت مدیریت منابع آب ایران، شانزدهم آبان ماه به طور رسمی افتتاح می‌شود.

وی افزود: ایجاد دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود گام بسیار مهمی در مدیریت منابع آب در سطح منطقه‌ای و محلی است.

ساسانی با اشاره به این که اخذ و اجرای تصمیمات با رویکرد علمی و با مشارکت ذی نفعان و ذی مدخلان واقعی آب از اهداف دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود است، تصریح کرد: حوضه آبریز زاینده رود با پیچیدگی‌های فراوانی از جنبه‌های مختلف رو به رو بوده و سال‌ها توسط مشاوران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است تا امروز افتتاح دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود اجرایی شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: با افتخار اعلام می‌کنم بخش زیادی از آنچه امروز به عنوان دانش فنی در این دفتر مهیا است و استفاده می‌شود حاصل تلاش‌های کارشناسان و مدیران خبره ایرانی است.

ساسانی اضافه کرد: دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود علاوه بر به کارگیری مدل‌ها و ابزار پشتیبانی تصمیم گیری، وظیفه ایجاد ساختار هماهنگ کننده در سطح‌های ملی و منطقه‌ای را با حضور نهادهای دیگر دولتی و غیر دولتی و گروداران امکان پذیر می‌سازد.

وی خاطر نشان کرد: در واقع دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود جایگاهی رسمی برای هم اندیشی و تنظیم ساختار مدیریت از پایین به بالا را فراهم می‌نماید.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه تحلیل اثر هر اقدام در گذشته و هر تصمیم در آینده بر منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود، اصلاح اقدامات و هم چنین انحراف عملکردها توسط این دفتر انجام و تصمیم گیران از آن مطلع خواهند شد، گفت: به این ترتیب با افتتاح دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود شاخص‌های حکمرانی خوب از قبیل شفافیت، مشارکت، قانون محوری، کارایی و مسئولیت پذیری قابل رصد است.