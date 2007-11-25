اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه سمیع‌پور، حبیب خراسانی و شهلا نیساری در بخش تهیه‌کنندگی، حبیب خراسانی، لیدا محمودی و فرنوش بهرامپور در بخش سردبیری، رکسانا حمیدی، عباس پارسیان و علی همایی در بخش نویسندگی، پروانه اسدی، سمیرا سجادی و مهسا حق‌پناه در بخش گویندگی و رشید کاکاوند، محمدجواد ادبی و حسین مهکام در بخش کارشناس مجری تقدیر شدند.

در این مراسم از ناهید گودرزی تهیه‌کننده برتر، علیرضا محمودی نویسنده برتر، نیما رئیسی گوینده برتر و علیرضا صادق‌زاده صدابردار برتر تقدیر شد که در بخش مسابقه شبکه صدای آشنا در جشنواره هشتم برگزیده شده بودند. احمد یوسفی تهیه‌کننده آنونس و لیلا قیصرخواه نویسنده از دیگر تقدیرشدگان بودند. امیر نصیبی‌پور مدیر صدای آشنا در این مراسم حضور داشت.

ـ "سلامت در حج" عنوان برنامه‌ای از گروه نیمروزی رادیو سلامت است که روزهای چهارشنبه از این شبکه پخش می‌شود و به موضوعات علمی و پزشکی می‌پردازد. علیرضا الوندی تهیه‌کننده و مهناز غیاثی سردبیر برنامه هستند.