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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر آغاز شد

ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر آغاز شد

اصفهان – با نمایش آثاری از ۲۵ هنرمند، ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر با نمایش ۲۵ عکس از ۲۵ عکاس از ۱۴ تا ۱۹ آبان برقرار خواهد بود.

این آثار از میان ۵۲۰ عکس رسیده از ۵۵ عکاس، توسط مربیان انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر برای نمایشگاه انتخاب شده است.

ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر آغاز شد

پذیرایی از حضار و بررسی عکس‌ها در حضور عکاسان نمایشگاه، بخش دیگری از برنامه بود.

برگزاری کارگاه «بررسی سبک‌ها در عکاسی» با حضور پویا زمانیان از برنامه‌های جنبی ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر است.

اکران ۱۵ فیلم کوتاه بخش خمینی‌شهر که اختصاص به آثار فیلم‌سازان انجمن سینمای جوانان شهر در یک سال گذشته دارد و ۹ فیلم بخش ملی و بین‌المللی همراه نقد و بررسی آثار بخش دیگری از برنامه‌های روز دوم و سوم ششمین هفته فیلم و عکس خمینی‌شهر است.

ششمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر آغاز شد

۲ کارگاه دیگر نیز با عناوین «چرا نباید با فیلم فلسفه‌ورزی کرد؟» با حضور زیور حجتی و «تاثیرپذیری و تأثیرگذاری ساختار فیلم مستند با گونه‌های دیگر فیلم» با حضور شهره سجادیه در ششمین هفته فیلم وعکس خمینی‌شهر در سالن نمایش انجمن واقع در میدان قدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 5931631

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