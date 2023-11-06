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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

عابدی اعلام کرد؛

ارائه بیش از ۶۷ هزار خدمت پاراکلینیکی در بیمارستان نورافشار

ارائه بیش از ۶۷ هزار خدمت پاراکلینیکی در بیمارستان نورافشار

رییس بیمارستان فوق تخصصی نورافشار از ارائه ۶۷ هزار خدمت پاراکلینیکی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ فتانه عابدی، رییس بیمارستان نورافشار در مورد مهمترین اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون گفت: مرکز توانبخشی کودکان بیمارستان نورافشار در راستای نیت واقف همه خدمات توانبخشی از جمله کاردرمانی جسمی و ذهنی، گفتاردرمانی، روانشناسی و فیزیوتراپی را به کودکان نیازمند این خدمات از سراسر کشور و همچنین اتباع به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

عابدی در ادامه افزود: از ابتدای امسال با تأکیدات رییس جمعیت هلال احمر، این بخش توسعه پیدا کرد و اکنون با افزایش تعداد کابین‌های درمانی و تیم‌های درمانگر در دو نوبت صبح و عصر ظرفیت خدمات این بخش تا ۴ برابر افزایش یافته است. همچنین تمامی‌کودکان مراجعه کننده به این بخش از سوی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ویزیت رایگان می‌شوند.

وی با اشاره به تأمین نیازهای تجهیزاتی بیمارستان از طریق درآمدهای داخلی گفت: با تلاش همکاران خرید تجهیزاتی از جمله، دستگاه کرانیاتوم، دریل و اره ارتوپدی، پمپ آرتروسکوپی، شیت و ماندرن، کریستون پانچ و کپنوگراف که از مهم‌ترین آن‌هاست، با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال صورت گرفته است.

وی بیان داشت: دعوت از پزشکان و جراحان متخصص و فوق تخصص، نوسازی بخش‌های بستری و خرید تجهیزات رفاهی، ایجاد امکان نوبت دهی اینترنتی پزشکان در وبسایت بیمارستان و سه زبانه شدن وبسایت، ارسال پاسخ آزمایشگاه و تصویربرداری از طریق پیامک برای بیماران، انتقال بخش کلینیک به ساختمان درمان و بخش آندوسکوپی به داخل کلینیک بیمارستان، ساخت نمازخانه در طبقات ساختمان درمان، نصب دستگاه خودپرداز غیرنقدی در بخش‌های مختلف، از دیگر اقداماتی است که در راستای رفاه و رضایتمندی مراجعه کنندگان، افزایش کیفیت خدمات و سرعت بخشیدن به روند پذیرش و ترخیص بیماران انجام شده است.

رییس بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با اشاره به کسب درجه یک اعتبار بخشی بیمارستانی، تصریح کرد: از دیگر افتخارات این بیمارستان که نتیجه تلاش‌های تمامی‌کارکنان در راستای ارائه خدمات با کیفیت و اجرای دقیق استانداردهای ملی وزارت بهداشت است، کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی در چندین سال متوالی است که نشان دهنده علت رضایتمندی مراجعین و بیماران از خدمات بیمارستان است.

عابدی ضمن تشریح فعالیت‌های بیمارستان، افزود: در این مدت ۶۷ هزار و ۴۰۰ خدمت پاراکلینیکی به بیماران ارائه شده است که بخش اعظم آن مربوط به حوزه توانبخشی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، آب درمانی، فیزیوتراپی، پزشکی ورزشی و توانبخشی کودکان است.

وی ادامه داد: بخش توانبخشی کودکان بیمارستان در حال حاضر به بیش از ۲۰۰ کودک خدمات رایگان ارائه می‌دهد که تعداد این خدمات از ابتدای امسال بیش از ۹ هزار و ۱۴۰ خدمت است.

عابدی با اشاره به اینکه این بیمارستان دارای ۴ اتاق عمل مجزا و مجهز است، افزود: بیش از ۳۷۰۰ عمل جراحی در بازه زمانی یاد شده در این بیمارستان صورت گرفته که بخش قابل توجهی از آن در حوزه‌های ارتوپدی، مغز و اعصاب و لاپاراسکوپی انجام شده است.

عابدی در پایان با تاکید بر روند رو به رشد و بهبود شرایط بیمارستان ابراز امیدواری کرد و گفت: برنامه ریزی‌های لازم به منظور راه اندازی بخش‌های مختلف درمانی از جمله خون، شیمی درمانی، سلول درمانی، دیالیز و همچنین توسعه و افزایش تخت‌های اتاق عمل انجام شده است. همچنین موافقت اصولی برای بهره برداری اکثر این بخش‌ها در حال حاضر دریافت شده است.

کد مطلب 5931637

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