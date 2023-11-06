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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

معاون جهاد کشاورزی خوزستان:

روزانه ۵۰ تن مرغ وارد بازار خوزستان می‌شود

روزانه ۵۰ تن مرغ وارد بازار خوزستان می‌شود

اهواز- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ با هدف تنظیم بازار خوزستان از استان‌های دیگر وارد این استان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به میزان جوجه‌ریزی انجام شده در استان خوزستان و همچنین واردات مرغ از استان‌های دیگر، شرایط بازار مرغ در این استان به ثبات رسیده و مشکلی در این زمینه نیست.

با اشاره به آمار جوجه‌ریزی در خوزستان افزود: در مهرماه سال‌جاری، بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده است.

وی خبر داد: با هدف تأمین مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول از سوی مرغداران، روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ با هدف تنظیم بازار خوزستان از استان‌های دیگر وارد این استان می‌شود.

نیرومند عنوان کرد: روند جوجه‌ریزی در خوزستان به همین شکل مطلوبی که در یک ماه گذشته وجود داشته است، ادامه دارد و مشکلی در خصوص تأمین مرغ موردنیاز بازار استان وجود ندارد و واردات مرغ از استان‌های دیگر نیز انجام می‌شود تا شرایط بهتر کنترل خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس استاندارد و میانگین‌های ارزیابی شده میزان مصرف روزانه مرغ در خوزستان حدود ۳۵۰ تن است، افزود: میزان نیاز روزانه استان تابع عوامل مختلفی از جمله قیمت گوشت قرمز، ماهی و شرایط پرداخت حقوق خانوارها در ابتدا و انتهای ماه و همچنین مناسبت‌ها و ایام خاص است.

نیرومند تصریح کرد: با اقداماتی که در تولید و جوجه‌ریزی انجام شده بازار استان خوزستان دارای ثبات تأمین و قیمتی است و امیدواریم همین روند مطلوب در ماه‌های پیش رو ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5931641

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