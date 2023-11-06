به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند صبح امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به میزان جوجهریزی انجام شده در استان خوزستان و همچنین واردات مرغ از استانهای دیگر، شرایط بازار مرغ در این استان به ثبات رسیده و مشکلی در این زمینه نیست.
با اشاره به آمار جوجهریزی در خوزستان افزود: در مهرماه سالجاری، بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در استان انجام شده است.
وی خبر داد: با هدف تأمین مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول از سوی مرغداران، روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ با هدف تنظیم بازار خوزستان از استانهای دیگر وارد این استان میشود.
نیرومند عنوان کرد: روند جوجهریزی در خوزستان به همین شکل مطلوبی که در یک ماه گذشته وجود داشته است، ادامه دارد و مشکلی در خصوص تأمین مرغ موردنیاز بازار استان وجود ندارد و واردات مرغ از استانهای دیگر نیز انجام میشود تا شرایط بهتر کنترل خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس استاندارد و میانگینهای ارزیابی شده میزان مصرف روزانه مرغ در خوزستان حدود ۳۵۰ تن است، افزود: میزان نیاز روزانه استان تابع عوامل مختلفی از جمله قیمت گوشت قرمز، ماهی و شرایط پرداخت حقوق خانوارها در ابتدا و انتهای ماه و همچنین مناسبتها و ایام خاص است.
نیرومند تصریح کرد: با اقداماتی که در تولید و جوجهریزی انجام شده بازار استان خوزستان دارای ثبات تأمین و قیمتی است و امیدواریم همین روند مطلوب در ماههای پیش رو ادامه داشته باشد.
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