مربی تیم ملی به من و واعظی توجه کند/ می خواهم دروازه بان اصلی پرسپولیس باشم

به گزارش خبرنگارمهر، حسن رودباریان ضمن بیان مطلب فوق افزود: من بازیکن تازه ملی پوش شده نیستم که میزان توانایی من شناخته شده نباشد، امیدوارم تیم ملی این موضوع را فراموش نکند. من و واعظی اکنون در شرایط خیلی خوبی قرار داریم و هر دو نفر در یک تیم هستیم.

وی ادامه داد: بازیکنی هستم که از تیم ملی به پرسپولیس آمدم. قبول دارم که شرایط سخت است، به هر حال بازیکن باید در باشگاهش فیکس باشد که در تیم ملی بازی کند.

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: بازی با نفت مشکل و حساس بود، در این مسئله شک نداشتیم زیرا بازی در آبادان همیشه دشواریهای خاص خود را دارد و ما حق اشتباه نداشتیم. به غیر از پیروزی راه دیگری پیش رو نداشتیم و در کل فکر می‌کنم نتیجه بدست آمده، خوب بود.

وی درپاسخ به این سوال که کادرفنی پرسپولیس قرار است در بازیهای جام حذفی از رودباریان و دربازیهای لیگ برتر از واعظی استفاده کند، اضافه کرد: این موضوع غیر منطقی بوده و صحت ندارد.

دروازه‌ بان تیم ملی در جام ملتهای آسیا، در این مورد افزود: اگر من درون دروازه قرار گرفتم به این دلیل بود که مربیان صلاح دیدند. من هفته‌ها بود که آماده بودم، مربیان بر اساس شرایط بازیکنان درمورد بازی کردن یا بازی نکردن آنها تصمیم می‌گیرند. من خوب تمرین می‌کنم که هر زمان فرصت دادند از آن استفاده کنم.

وی درپاسخ به این سوال که آیا درآینده دروازه بان اصلی پرسپولیس خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدفم این است. ما دروازه‌بانها رقابت زیادی داریم. حاشیه را به آن وارد نمی‌کنیم ولی هیچ فوتبالیستی دوست ندارد جای خود را از دست بدهد. من هم تلاش می‌کنم به ترکیب اصلی راه پیدا کنم.

رودباریان درپایان گفت: یک اصل کلی اینست که دروازه‌بان همیشه روی گل دریافتی مقصراست، ولی فکر نمی‌کنم تقصیر من به حدی بود که آنرا کاملاً حاصل اشتباه من بدانید. فراموش نکنید که من مدتی از ترکیب اصلی دور بودم و در چنین مواقعی کمی زمان لازم است تا به تمرکز کامل برسم. شما وقتی فیکس باشید، بطور خودکار سطح عملکردتان افزایش می‌یابد.