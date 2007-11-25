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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۴

بازنشستگان نمونه کشوری معرفی می‌شوند

رئیس سازمان بازنشستگی کشور گفت: همزمان با برگزاری دومین همایش "روز خانواده و تکریم بازنشستگان" در 15 دیماه (25 ذی الحجه)، پیشکسوتان نمونه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری نیز معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد ابراهیم طوبایی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: انتخاب بازنشستگان نمونه در پنج محور فرهنگی، اجتماعی، هنری و ادبی، تحقیقاتی و پژوهشی ، اختراع  و اکتشاف ، انتقال تجارب موفق دوران خدمت و ادامه ارتباط موثر با جامعه و محور کارآفرینی و ایجاد اشتغال انجام خواهد گرفت.

طوبایی همچنین افزود: ملاک انتخاب افراد بر اساس فعالیت های دوران بازنشستگی خواهد بود و بازنشستگان علاقه مند به شرکت در انتخاب نمونه های کشوری می توانند با مراجعه به دستگاه ها یا کانون های بازنشستگی مربوط به خود در تهران و شهرستان ها، فرم انتخاب بازنشسته نمونه را دریافت و پر کنند و به نمایندگی استانی و با ستادی سازمان تحویل دهند تا از آن طریق به دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های این سازمان ارسال گردد.

رئیس سازمان بازنشستگی کشور تاکید کرد: مهلت ارسال فرم ها حداکثر 20 آذرماه خواهد بود و در پایان با بررسی فرم های ارسالی از تهران و نمایندگی های ستاد برگزاری همایش در استان ها، 30 نفر به عنوان برگزیده کشوری انتخاب و معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است ، دستورالعمل مربوط به انتخاب بازنشسته نمونه بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.Cspf.ir قرارداده شده است.

کد مطلب 593167

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