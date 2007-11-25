به گزارش خبرگزاری مهر محمد ابراهیم طوبایی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: انتخاب بازنشستگان نمونه در پنج محور فرهنگی، اجتماعی، هنری و ادبی، تحقیقاتی و پژوهشی ، اختراع و اکتشاف ، انتقال تجارب موفق دوران خدمت و ادامه ارتباط موثر با جامعه و محور کارآفرینی و ایجاد اشتغال انجام خواهد گرفت.

طوبایی همچنین افزود: ملاک انتخاب افراد بر اساس فعالیت های دوران بازنشستگی خواهد بود و بازنشستگان علاقه مند به شرکت در انتخاب نمونه های کشوری می توانند با مراجعه به دستگاه ها یا کانون های بازنشستگی مربوط به خود در تهران و شهرستان ها، فرم انتخاب بازنشسته نمونه را دریافت و پر کنند و به نمایندگی استانی و با ستادی سازمان تحویل دهند تا از آن طریق به دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های این سازمان ارسال گردد.

رئیس سازمان بازنشستگی کشور تاکید کرد: مهلت ارسال فرم ها حداکثر 20 آذرماه خواهد بود و در پایان با بررسی فرم های ارسالی از تهران و نمایندگی های ستاد برگزاری همایش در استان ها، 30 نفر به عنوان برگزیده کشوری انتخاب و معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است ، دستورالعمل مربوط به انتخاب بازنشسته نمونه بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.Cspf.ir قرارداده شده است.