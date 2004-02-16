مدير عامل شركت سهامي فرش ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اين نمايشگاه براي نخستين بار به همراه فروش خانگي و تجاري به مدت پنج روز در محل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزار مي شود.
محمد علي كريمي عرضه مستقيم توليد كنندگان فرش دستباف و ارايه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف را از اهداف برگزاري اين نمايشگاه برشمرد.
وي افزود: اين نمايشگاه در فضايي به مساحت 15 هزار مترمربع برگزار خواهد شد و تاكنون حدود يكصد در خواست براي شركت در اين نمايشگاه دريافت شده است.
وي تصريح كرد: در نخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد وعرضه فرش دستباف ايران همچنين از يكصد كشور خارجي براي شركت در اين نمايشگاه دعوت شده است.
كريمي ، افزود: با برگزاري اين نمايشگاه مشتريان براي خريد فرش دستباف به يك مكان مراجعه و با توجه به تنوع فرشها و سلايق خود فرش دلخواه خود را خريداري خواهند كرد.
به گفته وي، درنخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف ايران غرفه داران تخفيفات ويژه اي را براي مشتريان در نظرگرفته اند.
مدير عامل شركت سهامي فرش ايران در گفت و گو با مهر:
نخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف ايران فردا در تهران برگزار مي شود
نخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف ايران با حضور وزير بازرگاني از 28 بهمن تا سوم اسفند ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.
