نخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف ايران فردا در تهران برگزار مي شود

مدير عامل شركت سهامي فرش ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اين نمايشگاه براي نخستين بار به همراه فروش خانگي و تجاري به مدت پنج روز در محل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزار مي شود.

محمد علي كريمي عرضه مستقيم توليد كنندگان فرش دستباف و ارايه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف را از اهداف برگزاري اين نمايشگاه برشمرد.

وي افزود: اين نمايشگاه در فضايي به مساحت 15 هزار مترمربع برگزار خواهد شد و تاكنون حدود يكصد در خواست براي شركت در اين نمايشگاه دريافت شده است.

وي تصريح كرد: در نخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد وعرضه فرش دستباف ايران همچنين از يكصد كشور خارجي براي شركت در اين نمايشگاه دعوت شده است.

كريمي ، افزود: با برگزاري اين نمايشگاه مشتريان براي خريد فرش دستباف به يك مكان مراجعه و با توجه به تنوع فرشها و سلايق خود فرش دلخواه خود را خريداري خواهند كرد.

به گفته وي، درنخستين نمايشگاه توانمنديهاي توليد و عرضه فرش دستباف ايران غرفه داران تخفيفات ويژه اي را براي مشتريان در نظرگرفته اند.

