تاکید پرودی بر تداوم مذاکرات هسته ای با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رومانو پرودی که در حال دیدار از امارات عربی متحده است، در سخنانی در جمع اعضای شورای ملی فدرال این کشور گفت : ما باید با ایران مذاکره کنیم.

وی افزود: مذاکرات باید بر دو اساس انجام شود؛ اول حق ایران در توسعه برنامه هسته ای و دوم حق جامعه جهانی در اطمینان از ماهیت صلح آمیز بودن این برنامه ها.

پرودی همچنین تهران را به همکاری شفاف تر با آژانس بین المللی انرژی اتمی فراخواند.

این درحالی است که در گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه های هسته ای ایران تاکید شد که سطح همکاری های تهران با آژانس کافی بوده است.