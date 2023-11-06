به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میرمحمدی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: در بحث تأمین شیرخشک و دارو به شدت دچار کمبود شدیم.

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف! شما در این رابطه جلسه برگزار کردید و مسئولان دولتی هم وعده دادند که این مشکل را حل می‌کنند، اما گویا وعده خود را فراموش کرده‌اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: درباره بحث تأمین شیرخشک امروز ساعت ۱۲ جلسه‌ای با معاونت درمان و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار خواهد شد.