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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

قالیباف اعلام کرد؛

امروز جلسه‌ای برای بررسی کمبود شیرخشک برگزار می‌شود

امروز جلسه‌ای برای بررسی کمبود شیرخشک برگزار می‌شود

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره بحث تامین شیر خشک امروز جلسه‌ای با معاونت درمان و رییس سازمان غذا و دارو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میرمحمدی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: در بحث تأمین شیرخشک و دارو به شدت دچار کمبود شدیم.

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف! شما در این رابطه جلسه برگزار کردید و مسئولان دولتی هم وعده دادند که این مشکل را حل می‌کنند، اما گویا وعده خود را فراموش کرده‌اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: درباره بحث تأمین شیرخشک امروز ساعت ۱۲ جلسه‌ای با معاونت درمان و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5931723
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
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      در کدام کشور دنیا ، مجلس برای شیر خشک اقدام میکند !!!!! وظیفه شما استیضاح وزیر ناتوان است . مشکل شیرخشک ، یکی از صدها مشکل وزارت بهداشت است . چقدر صبر ؟؟ منتظرید تا کل ساختار بهداشت و درمان کشور فرو ریزد !!!!

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