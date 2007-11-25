بازیهای بومی در مدارس کشور احیا می شود

محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در رویکرد جدید پرورشی، کلاسها در قالب بازی با هدف تربیتی ایجاد می شود و علاوه بر احیا ورزشها و بازیهای بومی افزایش ساعات تربیت بدنی مدارس در مقاطع راهنمایی تصویب شده است و این مورد برای دیگر مقاطع نیز در حال بررسی است .

وی افزود: مدیران مدارس باید این امکان را برای دانش آموزان در پایان ساعات آموزشی فراهم کنند تا این افراد بتوانند در کنار آموزش، تربیت را هم به صورت عملی در فضای مدرسه تجربه کنند .

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از گامهای بلند در آموزش و پرورش احیاء معاونت پرورشی بود که انجام شد و انتخاب فعالیتهای پرورشی نیز همچون فعالیتهای دیگر بر حسب علاقه دانش آموزان انجام می گیرد.

فرشیدی بیان داشت: فعالیتهای پرورشی محدود به زمان و مکان نیست و هدف از اجرای این برنامه ها شکوفایی استعدادهای دانش آموزان است و آشکار است که بدون فعالیت پرورشی نمی شود تحول بنیادی مورد نظر رهبر معظم انقلاب را تحقق بخشید.

وی یادآور شد: در برنامه ریزی جدید، معاونین پرورشی دانش آموز محور عمل می کنند به نحوی که مربی از دور دانش آموز را هدایت می کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با حذف معاونت پرورشی در گذشته امکانات و اردوگاه های این معاونت بین بخشهای دیگر تقسیم و واگذاری شد که در صدد هستیم این امکانات را به بخش معاونت پرورشی وزارتخانه باز گردانیم .

این مسئول تصریح کرد: فعالیتهای تربیتی و پرورشی دیربازده است و مسئولان و دانش آموزان نباید انتظار داشته باشند که از روزی که قانون پرورشی تصویب شد یکباره چهره مدارس با حضور معاون پرورشی دگرگون شود ، بلکه ایجاد زیرساختها نیازمند زمان است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در دولت نهم یادآور شد: از ابتدای دولت نهم تا کنون مطالبات معوقه فرهنگیان از 17 سال پیش پرداخت و مطالبات دو سال گذشته نیز پس از جا به جایی ردیفها به همکاران پرداخت خواهد شد .

این مسئول در مورد افزایش بودجه معاونت پرورشی اظهار امیدواری کرد: به دلیل حذف معاونت پرورشی در هنگام اختصاص بودجه، اعتباری به آن تعلق نگرفت اما اختصاص بودجه به این معاونت در سالهای آتی مورد توجه قرار می گیرد.