حوادث شهر تهران در 24 ساعت گذشته کاهش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی تهران ، با توجه به ثبت تعداد 32 حریق و23 حادثه مختلف ،آمار حوادث 24 ساعت گذشته تهران بزرگ در مقایسه با متوسط آن در هر شبانه روز دست کم پنجاه درصد کاهش پیدا کرد.کارشناسان آتش نشانی علت این کاهش را رعایت موازین ایمنی از سوی مردم می دانند.

در جریان آتش سوزی ها ی این مدت 3 وسیله نقلیه ،2 نقطه از معابر شهری ،12 منزل مسکونی ،5 واحد صنعتی ، سه مغازه ونیز چند مکان دیگر طعمه شعله های آتش شدند.

در طول 24 ساعت گذشته مجموعا تعداد 497 مامور آتش نشانی با حضور در محل های وقوع حریق و حوادث با استفاده از160 دستگاه خود روی ایمنی و آتش نشانی موفق شدند از گسترش حریق های واقعه جلوگیری کرده و امدادرسانی حوادث را به نحو مطلوبی انجام دهند.

در طول این مدت امدادگران این سازمان با شرکت در حوادث گوناگون ازجمله شش حادثه رانندگی 3 حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ، ،4 مورد آبگرفتگی در ساختمان و یک حادثه آسانسور ضمن امدادرسانی و ایمن کردن محل حوادث توانستند 5 تن از حادثه دیدگان را نجات دهند.