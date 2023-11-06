سیدمحمد موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اتفاقات اخیر در فلسطین و ظلم شدید بر مردم مظلوم غزه و بمبارانهای ناجوانمردانه، موضوع این کنگره در شب اول، گرامیداشت شهدای غزه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواهد بود.
وی ادامه داد: سخنران شب اول کنگره، حجت الاسلام مجتبی عرب استاد حوزه و دانشگاه است و سیدعلی حسینی و سیدعلی کاظمینسب به مداحی و ذکر مصیبت می پردازند.
موسوی عنوان کرد: شب دوم کنگره، گرامیداشت شهید محمدحسین محمدخانی از شهیدان دانشگاه آزاد است که در این شب سید احمد عبودتیان، دستیار رئیس جمهور در امر مردمیسازی دولت و از دوستان این شهید بزرگوار، به یادآوری خاطرات ایشان میپردازد و همچنین کربلایی محسن محمدیپناه ذکر مصیبت خواهد کرد.
وی اظهار کرد: از تمام مردم متدین و شهیدپرور دارالعباده دعوت می شود تا با شرکت در این مراسم بار دیگر با آرمان های شهدا و امام راحل تجدید بیعت کنند.
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