به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: آخرین دادههای تحلیلی مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد که از ابتدای پاییز تا کنون دمای همه ۳۱ استان کشور حدود نیم تا ۲ درجه سلسیوس گرمتر از نرمال بوده است.
بر اساس این اطلاعات، بیشترین افزایش دما با میزان ۲ درجه سلسیوس در بوشهر و پس از آن در گیلان با ۱.۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.
به طور کلی میانگین پهنهای دمای کشور در ۴۳ روز نخست پاییز ۲۱ درجه سلسیوس بوده که ۱.۲ درجه سلسیوس گرمتر از شرایط نرمال است.
خروجی مدلهای پیش یابی بلند مدت نشان میدهد که میانگین دمای پاییز امسال کشور گرمتر از نرمال است.
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