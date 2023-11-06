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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

جمالی عنوان کرد؛

جوانان باید جایگزین بازنشستگان اهدای خون شوند

جوانان باید جایگزین بازنشستگان اهدای خون شوند

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به سالمندی جمعیت کشور، خواستار حضور جوانان به جای بازنشستگان اهدای خون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جمالی، با عنوان این مطلب که در شرایط کنونی وضعیت ذخایر خون خوب است اما ایده آل نیست، گفت: با آغاز پاییز و زمستان مراجعات اهدا کنندگان کاهش می‌یابد و سازمان انتقال خون با اقدامات ترویجی، افزایش تیم‌های سیار، ارسال پیامک‌های دعوت به اهدا و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها برای تداوم اهدای خون در شرایط برودت هوا و فصل نزولات جوی، این مشکل را مدیریت می‌کند.

وی از هموطنان دعوت کرد با همدلی و سخاوتی که همیشه نشان داده‌اند، این روزها به اهدای خون بیشتر توجه کنند و این کار با ارزش را در برنامه‌های خود قرار دهند تا ذخایر خون در وضعیت مطلوب بماند.

جمالی، نیاز به خون و فرآورده را همیشگی خواند و گفت: در فصل سرما شهرها ترافیک سنگین‌تری را به خاطر خروج خودروهای شخصی از منزل تجربه می‌کنند، روزها کوتاه‌تر است و نزولات جوی نیز تردد را مشکل تر می‌سازد و همچنین شیوع بیماری‌های ویروسی، باعث کاهش مراجعات برای اهدا خون می‌گردد و به همین علت ذخایر در معرض کاهش قرار می‌گیرند.

وی افزود: با توجه به سالمندی جمعیت و بازنشستگی اهدا کنندگان قدیمی، اگر جوانان به جای آنان وارد عرصه نشوند، چند سال آینده شاهد کمبود خون و فرآورده در کشور خواهیم بود، خصوصاً که پیشرفت علم پزشکی و نیاز بیشتر سالمندان به درمان‌هایی که خون و فرآورده نیاز دارد، مصرف خون را نیز افزایش می‌دهد.

جمالی، سلامت خون در ایران را بسیار بالا و در حد کشورهای اروپایی دانست و گفت: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران کشور برتر منطقه و آسیا از نظر سلامت خون‌های اهدایی است.

کد مطلب 5931781
حبیب احسنی پور

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