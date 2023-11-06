دوره آموزشی ترویجی کشاورزی در دیلم برگزار شد

شاپور خشنو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ارتقای سطح آگاهی تولید کنندگان و بهره برداران در زمینه بهداشت کشاورزی و مشارکت آنان می‌توان گام مؤثری در راستای کاهش پسماند و آلودگی بخش کشاورزی برداشت.

وی افزود: در این کلاس در خصوص تعاریف و گروه بندی پسماندها، اهمیت و ضرورت مدیریت پسماند، روش‌های مدیریت پسماند، حمل و نقل و پاکسازی و دفع پسماند به ارائه مطالب آموزشی به کشاورزان پرداختند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم افزود: همچنین به کشاورزان توصیه شد که برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و محصولات کشاورزی از مصرف بی رویه سموم کشاورزی خودداری کرده و مقدار توصیه شده سموم در مورد عوامل خسارت زا و بهترین زمان سم پاشی اعلام شده توسط کارشناسان را رعایت کنند.

وی بیان کرد: کشاورزان از رهاسازی ظروف سموم شیمیایی در کنار مزارع و استفاده مجدد از این ظروف جدا خودداری کنند.