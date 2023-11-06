اقدامی برای رونق گردشگری استان مرکزی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه پیش از ظهر دوشنبه در آئین دومین جشنواره ملی انار ساوه در مسجد جامع تاریخی ساوه اظهار کرد: استان مرکزی رتبه نخست در تنوع تولیدات صنایع در سطح کشور را دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی یک و هشت دهم از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اما محصولات تولیدی این استان بسیاری از نیازهای کشور را تأمین می‌کند.

استاندار استان مرکزی تصریح کرد: از ویژگی منحصر به‌فرد استان مرکزی وجود شهر ساوه به عنوان دومین شهر استان به عنوان کانون تولیدات صنایع غیر نفتی است که باید مدنظر ویژه قرار گیرد.

مخلص الائمه با اشاره به تنوع محصولات باغی در استان مرکزی گفت: استان مرکزی همچنین در تنوع محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویژه دارد و محصول شاخص آن انار است که ۱۲ درصد تولید انار کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث این شهرستان رتبه اول کشور را دارد.

وی افزود: راه اندازی سردخانه‌ها برای محصولات کشاورزی در استان توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام و بزرگترین انار در شهر صنعتی کاوه امسال به بهره برداری رسید.

استاندار مرکزی گفت: امید است در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره برداری پایانه صادراتی انار در شهرستان ساوه باشیم.

مخلص الائمه گفت: در حوزه گردشگری اگرچه استان ظرفیت‌های بالایی دارد اما اقدامات لازم برای رونق آن تاکنون انجام نشده است و باید تمام تلاش‌ها در این راستا به کار گرفته شود.