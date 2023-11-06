به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن سنندج همدان یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام به جای مانده از دولت‌های قبل بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید و روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

به بهره‌برداری از این پروژه، کردستان به شبکه ریلی کشور متصل شد و از این به بعد شهروندان کردستانی می‌توانند با استفاده از قطار، سفری ایمن به تهران و مشهد داشته باشند.

قطار سنندج تهران ظرفیت ۳۰۰ مسافر دارد و در این قطار امکانات رفاهی خدماتی همچون رستوران، توزیع بسته‌های غذایی و سیستم‌های صوتی تصویری وجود دارد.

در حال حاضر برنامه استفاده مردم کردستان از این قطار، ساعت ۱۰ شب روزهای سه‌شنبه و جمعه برای رفت از سنندج و ۱۰ صبح، برگشت از تهران اعلام شده است.

پارکینگ مجزا برای پارک خودور مسافران در ایستگاه راه‌آهن سنندج تعبیه شده است.

بنا به وعده مسؤولان استانی کردستان، با هماهنگی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان و شهرداری سنندج، زیرساخت حمل و نقل مسافران با خودروهای عمومی نیز انجام شود.