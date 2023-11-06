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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

ساعت ۱۰ روزهای سه شنبه و جمعه؛

کردستانی‌ها می‌توانند با قطار به تهران بروند

کردستانی‌ها می‌توانند با قطار به تهران بروند

سنندج_کردستانی‌ها می‌توانند ساعت ۱۰ شب روزهای سه‌شنبه و جمعه با قطار به تهران بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن سنندج همدان یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام به جای مانده از دولت‌های قبل بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید و روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

به بهره‌برداری از این پروژه، کردستان به شبکه ریلی کشور متصل شد و از این به بعد شهروندان کردستانی می‌توانند با استفاده از قطار، سفری ایمن به تهران و مشهد داشته باشند.

قطار سنندج تهران ظرفیت ۳۰۰ مسافر دارد و در این قطار امکانات رفاهی خدماتی همچون رستوران، توزیع بسته‌های غذایی و سیستم‌های صوتی تصویری وجود دارد.

در حال حاضر برنامه استفاده مردم کردستان از این قطار، ساعت ۱۰ شب روزهای سه‌شنبه و جمعه برای رفت از سنندج و ۱۰ صبح، برگشت از تهران اعلام شده است.

پارکینگ مجزا برای پارک خودور مسافران در ایستگاه راه‌آهن سنندج تعبیه شده است.

بنا به وعده مسؤولان استانی کردستان، با هماهنگی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان و شهرداری سنندج، زیرساخت حمل و نقل مسافران با خودروهای عمومی نیز انجام شود.

کد مطلب 5931795

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