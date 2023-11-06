عبدالرحیم افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای برگزاری برنامه‌های هفته کتاب در استان بوشهر هماهنگی خوبی بین فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه‌های عمومی ایجاد شده است.

وی از برگزاری بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه در استان به همین مناسبت خبر داد و اضافه کرد: برای هفته کتاب ۷۴ برنامه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تدوین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به رونمایی از کتاب‌های نویسندگان بوشهری، ساخت اینفوگرافی کتاب، راه‌اندازی غرفه‌های کتاب در مکان‌های تفریحی، فرهنگی، اجتماعی، مسابقه کتابخوانی، راه‌اندازی انجمن اهل قلم اشاره کرد.

وی با اشاره به وجود ۱۲ طرح فرهنگی نیمه تمام در استان بوشهر تصریح کرد: بیش از هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است که تأمین این اعتبار در مصوبات هیئت دولت مورد توجه قرار گرفته است.

افروغ از اجرای طرح‌های مختلف فرهنگی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در مجتمع فرهنگی ۹ دی بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام برنامه‌ها و طرح‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همه جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان بوشهر تعلق دارد.

وی با اشاره به تدوین اطلس زیرساخت‌های فرهنگی استان بوشهر، بیان کرد: در سفر هیئت دولت به استان بوشهر طرح‌های مهمی در عرصه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی مصوب شد که یکی از مصوبات آن تکمیل طرح‌های نیمه تمام فرهنگی در نقاط مختلف استان بوشهر است.