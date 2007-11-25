پیکان ششمین پیروزی خود را بدست آورد

به گزارش خبرنگارمهر، هفته ششم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر امروز آغاز شد که در نخستین دیدار آن پیکان در 3 گیم متوالی برابر استقلال گنبد به پیروزی دست یافت.

برپایه این گزارش، در این دیدار که از ساعت 15 در ورزشگاه آزادی و با قضاوت شفقی و پورکاشیان برگزار شد، تیم پیکان موفق شد با نتایج 25 بر 22، 25 بر 18 و 25 بر 16 استقلال گنبد را شکست داده و ششمین پیروزی خود در این رقابتها را بدست آورد.

درادامه این مسابقات هم امروز دیدارهای زیر برگزارمی شود:

* استیل آذین - پتروشیمی ( ورزشگاه آزادی - ساعت 17)

داوران: علی نژاد، ترابی ناظر: نعمتی

* پردیس متحد قزوین - سایپا ( قزوین - ساعت 17)

داوران: یگانه مجد، جعفری ناظر: کشفی

* بانک صادرات ایران - شهرداری همدان (مشهد- ساعت 17)

داوران: حق بین، یاوری ناظر: صباغ

* پگاه ارومیه - ارومدشت ارومیه ( ارومیه - ساعت 17)

داوران: حاج کاظمی، دامغانی نژاد ناظر: جلایر

* تربیت یزد - گل گهرسیرجان (یزد- ساعت18)

داوران: انصاری، ذوقی ناظر: صدری