طرح بررسی سلامت فنی خودروها در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر حسن دانایار ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در قالب طرح کنترل سلامت فنی خودروها، تخلفاتی از قبیل نقص فنی و نداشتن معاینه فنی بررسی خواهد شد.

وی ابراز داشت: همچنین کنترل ایجاد صداهای ناهنجار، بررسی تجهیزات ایمنی و بررسی خودروهای دودزا را خواهیم داشت.

دانیار از جریمه خودروهای بدون معاینه فنی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در یک مرحله با استفاده از سامانه و دوربین‌های ثبت تخلف شهرها و جاده‌ها اجرایی می‌شود.

دانیار گفت: تخلفات خودروها از طریق دوربین‌های دارای کد ثبت تخلف در طول شبانه روز بررسی می‌شود.

فرمانده پلیس راه استان گفت: همچنین در ایستگاه‌های پلیس و مسیرها رصد و کنترل توسط مأموران انجام خواهد شد.

دانیار گفت: سلامت فنی خودرو بسیار مهم بوده و کنترل فنی خودروها به لحاظ تاییدیه معاینه فنی را خواهیم داشت.