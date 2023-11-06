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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد:

طرح بررسی سلامت فنی خودروها در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

طرح بررسی سلامت فنی خودروها در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

یاسوج_ فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اجرای طرح بررسی سلامت فنی خودروها در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حسن دانایار ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در قالب طرح کنترل سلامت فنی خودروها، تخلفاتی از قبیل نقص فنی و نداشتن معاینه فنی بررسی خواهد شد.

وی ابراز داشت: همچنین کنترل ایجاد صداهای ناهنجار، بررسی تجهیزات ایمنی و بررسی خودروهای دودزا را خواهیم داشت.

دانیار از جریمه خودروهای بدون معاینه فنی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در یک مرحله با استفاده از سامانه و دوربین‌های ثبت تخلف شهرها و جاده‌ها اجرایی می‌شود.

دانیار گفت: تخلفات خودروها از طریق دوربین‌های دارای کد ثبت تخلف در طول شبانه روز بررسی می‌شود.

فرمانده پلیس راه استان گفت: همچنین در ایستگاه‌های پلیس و مسیرها رصد و کنترل توسط مأموران انجام خواهد شد.

دانیار گفت: سلامت فنی خودرو بسیار مهم بوده و کنترل فنی خودروها به لحاظ تاییدیه معاینه فنی را خواهیم داشت.

کد مطلب 5931804

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    نظرات

    • رضایی IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
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      بزرگوار دوربین نمی‌خواد یه تیم توجاده آبشار مستقر کن حداقل نصف کار انجام شده
    • رمو IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
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