برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ قوه قضائیه با جدیت اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر دوشنبه ضمن بازدید از شعب قضائی شهرستان دهگلان، در دیدار با رئیس دادگستری و قضات شهرستان دهگلان بیان کرد: اطاله دادرسی و معطل ماندن صدور احکام پرونده‌های قضائی سبب تضییع حقوق مردم می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: در بسیاری از موارد تأثیر حسن خلق قاضی در ایجاد امید آفرینی و اعتمادسازی در مردم به مراتب بیشتر از رأی صادره از سوی وی است.

وی تاکید کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ قوه قضائیه با جدیت در تمامی حوزه‌های قضائی باید اجرایی شود و در مهلت‌های مشخص شده گزارش اجرای این برنامه توسط رؤسای دادگستری شهرستان‌ها به دبیرخانه اجرای برنامه عملیاتی در استان اعلام شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بر لزوم توجه به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استفاده از ارتقای ظرفیت صلح و سازش در دهگلان تاکید کرد و افزود: بسیاری از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی قضات، تحت‌الشعاع موجودی پرونده‌های شعب است، از این رو رسیدگی همراه با دقت و سرعت باید سرلوحه اقدامات دستگاه قضائی در عدلیه باشد.

وی همچنین بر ورود جدی دادستان‌های استان در حوزه حقوق عامه و مبارزه با تخلفات و مفاسد ادارات و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام رستمی احقر رئیس دادگستری شهرستان دهگلان گزارشی از وضعیت دادگستری این شهرستان را به استماع رئیس کل دادگستری استان کردستان رساند.